Virgil van Dijk hard aangepakt; viermaal hetzelfde cijfer voor Wijnaldum

Liverpool pakte woensdagavond op eigen veld tegen Red Bull Salzburg de eerste punten van het nieuwe Champions League-seizoen, maar eenvoudig ging dat niet. The Reds gaven op het eigen Anfield een 3-0 voorsprong uit handen en haalden uiteindelijk opgelucht adem, toen Mohamed Salah toch nog voor een 4-3 eindstand zorgde. Virgil van Dijk is als aanvoerder en verdedigingsleider van Liverpool de gebeten hond in de Engelse media.

Van Dijk wordt voor een groot deel verantwoordelijk gehouden voor de defensieve malaise van Liverpool. De Express is bij het spelersrapport genadeloos en deelt een vier uit aan de international van het Nederlands elftal. "Het was niet zijn beste avond", constateert de scribent, die Van Dijk vooral zijn rol bij de 3-1 van Salzburg zwaar aanrekent. De Nederlandse centrumverdediger stapte op slag van rust verkeerd in, waarna hij het bos in werd gestuurd door Hwang Hee-Chan, die Salzburg vervolgens met een doelpunt terug in de wedstrijd bracht.

Van Dijk komt er van alle verdedigers van Liverpool het slechtst uit bij de Express: Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez en Andy Robertson komen er van af met respectievelijk een zeven, een zes en een acht; doelman Adrían krijgt van de tabloid een vijf. Georginio Wijnaldum speelde overigens een onopvallende wedstrijd en krijgt van de Express een zes. "Zijn spel was verzorgd en hij werkte hard", zo luidt het commentaar op de middenvelder, die in de basis was begonnen en uiteindelijk 64 minuten speelde. Wijnaldum werd vlak na de gelijkmaker van Salzburg en vlak voor de 4-3 van Liverpool gewisseld door manager Jürgen Klopp.

Ook de Liverpool Echo deelt een onvoldoende uit aan Van Dijk: een vijf. De lokale krant is niet alleen kritisch op Van Dijk vanwege zijn aandeel bij de 3-1 van Hee-Chan: ook bij de 3-3 van Erling Braut Haaland zag hij er niet goed uit. “Het was een zeldzaam twijfelachtige avond voor de Nederlander." Opvallend is dat beide vleugelverdedigers van Liverpool, Alexander-Arnold en Robertson, er ook bij de Liverpool Echo genadig van af komen, met respectievelijk een zeven en een acht. Gomez, Van Dijks kompaan achterin, krijgt, net als Van Dijk, een vijf.

Ook de Daily Mirror is duidelijk: het was niet Van Dijks’ beste wedstrijd. In tegenstelling tot de Express en de Liverpool Echo heeft de Daily Mirror wel een voldoende over voor Van Dijk: een zes. Datzelfde cijfer krijgt hij van The Independent. Wat opvallend is: in navolging van de Express geven ook de Liverpool Echo, de Daily Mirror én The Independent een zes aan Wijnaldum voor zijn kleurloze optreden van woensdagavond.