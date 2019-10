Van der Gijp heeft bij analyse over Ajax aandacht voor één specifiek moment

Ajax deed woensdagavond uitstekende zaken in de Champions League, door op bezoek bij Valencia met 0-3 te winnen. Hakim Ziyech, Quincy Promes en Donny van de Beek namen de Amsterdamse doelpunten voor hun rekening in het Mestalla, maar René van der Gijp heeft vooral bewondering voor de assist die Dusan Tadic leverde bij de 0-3 van Ajax.

Tadic liet zich halverwege de tweede helft wegzakken uit de punt van de aanval, waarna de Serviër een fraai passje in huis had op Donny van de Beek. Die was doorgekomen vanuit het middenveld en rondde vervolgens oog in oog met doelman Jasper Cillessen beheerst af. "Wat een bal van Tadic weer hè", analyseert Van der Gijp bij Veronica. De analist prijst ook de diepgang van Van de Beek.

"Donny van de Beek blijft maar lopen, blijft maar gaan. Echt goed afgewerkt weer, elke keer is hij weer weg. Voor hetzelfde geld loop je voor lul. Hij kan er gewoon vier maken, bizar", aldus Van der Gijp, die stelt dat je vooraf 'tekent' voor een 0-3 overwinning op bezoek bij Valencia. Collega-analist Dick Advocaat heeft speciale aandacht voor Erik ten Hag.

"Het is nu wel nadrukkelijk bewezen dat hij een uitstekende coach is. De buitenspelers stonden in opdracht van de trainers erg wijd, dat viel op. Normaal staan ze veel meer naar binnen", merkt Advocaat op. De trainer in ruste vond \vooral de dominantie van Ajax in de laatste fase van de wedstrijd ongekend'. "Dit is een geweldige avond, een geweldige uitslag. En dat voor het gehele Nederlandse voetbal", besluit Advocaat.