‘Frenkie de Jong ging over de schreef met die overtreding’

Barcelona en Frenkie de Jong boekten woensdagavond een moeizame zege in de groepsfase van de Champions League. De Spaanse topclub zegevierde dankzij twee doelpunten van Luis Suárez met 2-1 over Internazionale en de Oranje-international stond zelf ruim negentig minuten binnen de lijnen. De media in Spanje zijn in de nacht van woensdag op donderdag redelijk positief over het optreden van de Nederlander in het Camp Nou.

“Het ontbrak ‘MSG’ alleen aan de ‘G’”, zo zet Marca bij de spelersbeoordelingen neer, verwijzend naar Messi-Suárez-Griezmann en dus de vrijwel onzichtbare Griezmann. De populairste sportkrant van Spanje was positief over de verrichtingen van De Jong tegen de Milanezen. “De Jong probeert het spel te verdelen en verliest de bal bijna nooit. Hij was ook attent bij het veroveren van de bal. Hij viel weer op met een paar pirouettes, maar ging over de schreef met die overtreding op Marcelo Brozovic.”

Het Catalaanse Sport gaf De Jong weliswaar een nipte voldoende, een zes, maar heel positief was de krant niet. “Hij speelde een slechte wedstrijd, dat is niet gebruikelijk. Hij begon goed, maar raakte verstrikt in het spinnenweb van Antonio Conte. Hij kon geen bondgenoten vinden en was er zelf ook geen een. Hij had bijzonder veel moeite om zijn gebruikelijke snoepjes uit te delen, al kwam hij beter in de wedstrijd toen hij als controleur speelde.”

De Jong kreeg van El Desmarque eveneens een zes. “Het manusje-van-alles. De Nederlander kan alles. Hij speelde aan de zijkant en na de wissel van Sergio Busquets als controleur. Zijn rendement ging niet omlaag. Het zal nog even duren voordat hij de baas op het middenveld zal zijn, maar het ontbreekt niet aan kwaliteiten.”

Mundo Deportivo deelt nooit cijfers uit, maar wijst erop dat De Jong meteen vanaf het begin ‘met de versnelling erop speelde’. “De Jong ging beter voetballen na de entree van Arturo Vidal, een voetballer die iedereen wakker schudde en orde op zaken stelde. Het zorgde ervoor dat De Jong opbloeide.” AS heeft tot slot mooie woorden over voor De Jong. “De Nederlander was verantwoordelijk voor de mooiste spelmomenten van de wedstrijden, inclusief pirouettes die luid applaus van de tribunes opleverden.”

“Het is duidelijk dat De Jong de voltreffer van Barcelona op transfergebied is geweest”, zo concludeert de op een na meest verkochte sportkrant van Spanje. “Zijn spel heeft altijd een reden en zijn bijdrage op alle gebieden van collectief spel is meesterlijk.”