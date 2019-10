Memphis Depay leidt eerste zege Lyon in anderhalve maand tijd in

Olympique Lyon heeft woensdagavond eindelijk weer kunnen winnen. Het team van trainer Sylvinho zegevierde in de groepsfase van de Champions League met 0-2 over RB Leipzig; de eerste overwinning na liefst zeven ontmoetingen in alle competities. Memphis Depay opende de score voor les Gones. Zenit Sint-Petersburg was tegelijkertijd te sterk voor Benfica en gaat samen met de Fransen aan kop in Groep G, met ieder vier punten.

RB Leipzig - Olympique Lyon 0-2

Het team van Sylvinho kwam na zes minuten spelen goed weg toen Timo Werner de bal op aangeven van Lukas Klostermann maar nipt naast schoot. Luttele minuten later kreeg Lyon de openingstreffer in de schoot geworpen. Via Houssem Aouar kwam de bal na een opbouwende fout van Ibrahima Konaté terecht bij Depay, die het leer laag achter Peter Gulacsci schoot. Werner had na ruim twintig minuten spelen weer een goede kans, maar zijn lob vanaf een meter of zeventien ging over Anthony Lopes én het doel heen. Elf minuten voor rust ontsnapte Lyon wederom aan een tegentreffer. Lopes zette zijn hand tegen een schot van Werner en Marcelo keerde net voor de doellijn de rebound van Yussuf Poulsen.

Het team van Julian Nagelsmann probeerde na rust op gelijke hoogte te komen, maar pogingen van Marcel Halstenberg en Marcel Sabitzer waren een prooi voor Lopes. Het team van Sylvinho verdubbelde na 65 minuten de voordelige marge in Leipzig en wederom ging er een fout aan vooraf. Een schijnbeweging van Nordi Mukiele liep fout af, daar de verdediger niet had gerekend op Martin Terrier en de aanvaller het cadeautje verzilverde: 0-2. Voor Depay zat het duel er na 79 minuten op: hij werd vervangen door Moussa Dembélé. In de extra tijd liet Jean Lucas na om de 0-3 op het scorebord te zetten: de invaller schoot net naast.

Zenit Sint-Petersburg - Benfica 3-1

Het team van Sergei Semak kon tevreden zijn over de verrichtingen in de eerste helft en de minimale voorsprong voor eigen publiek was dan ook verdiend. Na iets meer dan twintig minuten spelen verscheen de openingstreffer op het scorebord. Na een goede tackle van Magomed Ozdoev op Ljubomir Fejsa kwam de bal terecht bij Artem Dzyuba en hij strafte de fout in de defensie af: 1-0. Zenit, met Sardar Azmoun en Oleg Shatov als uitblinkers, had wellicht toch iets meer kunnen doen met het hoge percentage balbezit. Benfica kwam niet verder dan ongevaarlijke pogingen van Adel Taarabt en Pizzi.

Zenit trok het duel in de tweede helft definitief naar zich toe en vergrootte daarmee de negatieve reeks van Benfica in groepsduels in de Champions League op Russische bodem: vier wedstrijden, vier nederlagen. De ploeg van Semak voltrok twintig minuten voor tijd het vonnis over de bezoekers uit Lissabon: na een voorzet van invaller én voormalig Vitessenaar Vyacheslav Karavaev werkte Rubén Dias de bal in eigen doel. Twaalf minuten voor tijd bekroonde Azmoun zijn goede wedstrijd met de 3-0, maar het slotakkoord kwam op naam van Benfica: een ziedend schot van afstand van Raúl de Tomas.