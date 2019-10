Magistrale volley Suárez en fraaie assist Messi redden Barcelona in kraker

Barcelona heeft de eerste overwinning van het nieuwe Champions League-seizoen te pakken. De formatie van de geplaagde Ernesto Valverde won woensdagavond in eigen huis met 2-1 van Internazionale, nadat de bezoekers halverwege nog met 0-1 leidden. Luis Suárez nam Barcelona bij de hand met twee doelpunten; Frenkie de Jong maakte de negentig minuten vol bij de Catalanen. Barça komt na twee duels in Groep F op vier punten, net als koploper Borussia Dortmund. Inter blijft met Slavia Praag steken op één punt.

Lionel Messi was bij Barcelona weer fit om te spelen, nadat hij afgelopen weekend vanwege een blessure nog ontbrak tegen Getafe (0-2 overwinning). De Argentijnse vedette kon ook direct rekenen op een basisplaats, net als Frenkie de Jong. Bij Inter stond Stefan de Vrij in het hart van de verdediging. De Italianen waren zonder Romelu Lukaku afgereisd naar het Camp Nou, maar de afwezigheid van de geblesseerde aanvalsleider deerde i Nerazzurri aanvankelijk niet. Inter begon uitstekend aan de wedstrijd en wist zichzelf binnen twee minuten een voorsprong te verschaffen.

Alexis Sánchez stuurde Lautaro Martínez de diepte in, waarna de Argentijnse spits al vallend raak schoot vanbinnen het strafschopgebied: 0-1. Martínez was na een kwartier opnieuw dicht bij een doelpunt, maar ditmaal kon Ter Stegen ternauwernood ingrijpen. Barcelona speelde een zeer povere eerste helft en wist Inter eigenlijk nauwelijks aan het wankelen te brengen, ondanks een kopbal van Antoine Griezmann en een afstandspoging van Messi. Op slag van rust ontsnapte de ploeterende ploeg van Valverde nog tweemaal aan een grotere achterstand: Ter Stegen redde fenomenaal op een kopbal van Martínez en Alexis Sánchez kopte naast.

Barcelona begon vervolgens redelijk aan de tweede helft, zonder tot grote kansen te komen. Valverde voerde in de 53ste minuut een opvallende wissel door: Sergio Busquets werd naar de kant gehaald ten faveure van Arturo Vidal. Laatstgenoemde stond vijf minuten later aan de basis van de gelijkmaker van Suárez. Vidal bediende Suárez op maat met een handig wippertje, waarna de Uruguayaanse spits vanaf een meter of zeventien heerlijk raak volleerde: 1-1. De gelijkmaker gaf Barcelona kracht. Griezmann was even later namelijk dicht bij de 2-1, maar hij schoot uit kansrijke positie in het zijnet.

Griezmann kon het verschil niet maken en moest halverwege het tweede bedrijf plaatsmaken voor Ousmane Dembélé. De van een blessure teruggekeerde flankspeler liet zich direct na zijn rentree gelden, maar zijn schot scheerde rakelings over het doel van Samir Handanovic. Antonio Conte zag hoe Inter de grip op de wedstrijd verloor en reageerde met een dubbele wissel: Roberto Gagliardini en Danilo D'Ambrosio werden ingebracht voor Sánchez en Antonio Candreva. De koploper van de Serie A leek stand te gaan houden, maar moest in de 84ste minuut alsnog buigen voor de individuele klasse van Barcelona. Messi ging fraai voorbij enkele verdedigers, waarna hij Suárez in staat stelde uit te groeien tot matchwinner.