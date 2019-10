Chelsea voorkomt alles-of-niets-scenario in duels met Ajax

Chelsea heeft woensdagavond op moeizame wijze de eerste zege in de groepsfase van de Champions League geboekt. Het team van manager Frank Lampard was nipt te sterk voor Lille, dat zodoende na twee duels in Groep H nog op het eerste punt wacht. Tammy Abraham en Willian bezorgden Chelsea, dat het eerste groepsduel van Valencia had verloren, een belangrijke driepunter met oog op de dubbele confrontatie met Ajax.

Chelsea maakte in de eerste helft een ietwat betere en gevaarlijkere indruk dan Lille, maar de elftallen van Lampard en Christophe Galtier deden in Noord-Frankrijk niet heel veel voor elkaar onder. De eerste twintig minuten van de wedstrijd verliepen bijzonder rustig, maar daarna namen de bezoekers de leiding. Na een goede bal van Fikayo Tomori richting het strafschopgebied én over de verdedigers van Lille heen, stond Abraham niet buitenspel. De spits hield zijn zenuwen in bedwang en passeerde Mike Maignan van dichtbij: 0-1.

De voorsprong van Chelsea was van korte duur, daar de ploeg van Galtier tien minuten later de tussenstand nivelleerde. Na een corner van Jonathan Bamba vanaf de linkerkant kwam Victor Osimhen hoger in de lucht dan Tomori en Kurt Zouma en knikte hij de bal achter Kepa Arrizabalaga: 1-1. Sinds de aanstelling van Lampard hield Chelsea in tien van de elf wedstrijden niet de nul. In de extra tijd kwam Lille nog bijzonder goed weg toen een schot van Jorginho in het doel leek te eindigen, maar uiteindelijk op de paal uiteenspatte.

Na de onderbreking, met geen veranderingen in beide elftallen, waren de verschillen tussen Lille en Chelsea wederom klein, al kwam het grootste gevaar van de thuisploeg. Een kopbal van Benjamin André na een corner van Bamba kon door Kepa met zijn vingertoppen worden gekeerd. Lampard zag weliswaar dat zijn team veel meer balbezit had, maar dat het nergens toe leidde. De trefzekere inzet van Abraham in de eerste helft was ook na een uur spelen nog altijd de enige poging van the Blues tussen de palen.

Lampard opteerde voor de entree van Callum Hudson-Odoi en liet zijn team in het wat meer vertrouwde 4-3-3 spelen. Chelsea werd gevaarlijker en de mislukte pogingen van Hudson-Odoi en Mason Mount waren een voorbode van de 1-2 in de 77e minuut. Na een voorzet van Hudson-Odoi vanaf de linkerkant was het Willian die de bal via een stuit over de verbouwereerde Maignan werkte: 1-2. Dat was tevens de eindstand, daar Kepa in de slotfase nipt kon voorkomen dat Bamba een fout van Zouma kon afstraffen.