Wereldgoal van Ziyech kroon op royale zege van Ajax in Valencia

Ajax heeft ook zijn tweede groepswedstrijd in de Champions League weten te winnen. De Amsterdammers waren in het Mestalla met 0-3 te sterk voor Valencia, door doelpunten van Hakim Ziyech, Quincy Promes en Donny van de Beek. Met name de eerste treffer van Ziyech, die al na acht minuten spelen viel, was van grote schoonheid. Door de zege in Spanje gaat Ajax met zes punten uit twee duels stevig aan de leiding in Groep H van het miljardenbal.

Erik ten Hag liet David Neres buiten de basiself, waardoor Promes als linkeraanvaller en Van de Beek als aanvallende middenvelder speelden. Al binnen een minuut dook Van de Beek vrij op voor Valencia-doelman Jasper Cillessen. De sluitpost van Oranje bracht redding met de voeten, al werd de aanval kort daarna afgefloten wegens buitenspel van Dusan Tadic. Toch kwam Ajax al binnen tien minuten op voorsprong. Ziyech kwam vrij aan de rechterkant van het veld en besloot van grote afstand uit te halen, waarna hij de bal op geweldige wijze in de kruising plaatste: 0-1.

Na de openingstreffer moest Valencia op zoek naar de gelijkmaker, waardoor de thuisploeg meer naar voren ging spelen. Het resulteerde na 25 minuten spelen in een gouden kans, toen scheidsrechter Daniele Orsato de bal op de stip legde na een sliding van Edson Álvarez op Gonçalo Guedes. Aanvoerder Dani Parejo verzuimde echter om Valencia naast Ajax te zetten en schoot huizenhoog over vanaf elf meter. De Spanjaarden leken sterker te worden en kregen mogelijkheden via onder meer Maximiliano Gómez, maar desondanks wist Ajax na ruim een halfuur spelen de marge te verdubbelen.

Van de Beek kreeg de bal in het strafschopgebied bij Promes, waarna Cillessen de 0-2 niet meer kon voorkomen. Valencia was vervolgens voor rust nog heel dichtbij de aansluitingstreffer, toen Rodrigo Moreno op aangeven van Ferrán Torres de paal raakte. Ook Ziyech raakte in het slot nog het aluminium, toen een opnieuw geweldig schot op de lat plofte. Dat Valencia in de eerste minuten van de tweede helft niet de aansluitingstreffer op het scorebord bracht, was te danken aan André Onana. De sluitpost van Ajax voorkwam tot twee keer toe met een katachtige reflex een doelpunt van de thuisploeg.

Terwijl de tweede helft vorderde, rechtte Ajax langzamerhand de rug. Het leidde tot enkele mogelijkheden voor de Amsterdammers, onder meer via Tadic en Promes. Na 67 minuten spelen gooide de ploeg van Ten Hag de wedstrijd definitief in het slot. Tadic bediende Van de Beek met een geweldige pass. De middenvelder bleef oog in oog met Cillessen uiterst koel en bracht de 0-3 op het scorebord. Na de derde Amsterdamse treffer was het verzet van Valencia definitief gebroken. Lisandro Martínez raakte kort voor tijd nog de paal, maar uiteindelijk bleef het bij 0-3 in Valencia. Door de royale overwinning brengt Ajax het puntentotaal in Groep H van de Champions League naar zes, waardoor de Amsterdammers als enige in de groep nog zonder puntverlies zijn.