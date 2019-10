Borussia Dortmund kan dankzij Achraf Hakimi eindelijk juichen in CL

Borussia Dortmund heeft de eerste overwinning in de groepsfase van de Champions League te pakken. Twee doelpunten van Achraf Hakimi waren woensdagavond voldoende voor de winst bij Slavia Praag, na een doelpuntloze remise in het eerste groepsduel met Barcelona: 0-2. Het waren voor de Duitse topclub pas de eerste doelpunten in de Champions League sinds de groepsfase van vorig seizoen. Door de overwinning in Tsjechië gaat Borussia Dortmund voorlopig aan kop in Groep F, met vier punten uit twee duels.

Borussia Dortmund liet in de eerste 45 minuten gedurende fases goed voetbal zien. De start van het team van Favre aan de wedstrijd mocht er zijn. Na een goede actie op rechts zag Jadon Sancho hoe Ondrej Kolar zijn schot vanaf een meter of tien keerde. Naarmate de eerste helft vorderde liet Slavia Praag zich echter gelden en werd Roma Bürki aan het werk gezet. Na concentratieverlies in de achterhoede kon Lukas Masopust zomaar op het doel van Dortmund afgaan en keerde Bürki met zijn been het schot van een meter of twintig afstand.

De bezoekers kwamen onder de druk van Slavia Praag uit en namen tien minuten voor rust dankzij een heerlijke actie van Hakimi de leiding. Dortmund brak uit via Hakimi, die ver op eigen helft een rush startte en door Julian Brandt de diepte in werd gestuurd. De back troefde Petr Sevcik op snelheid af, kapte de Tsjech nog een keer uit, omspeelde Kolar en schoot het leer vervolgens hoog in het doel: 0-1. Het was voor BVB pas de eerste treffer na 307 Champions League-minuten.

In het eerste kwartier na rust werd duidelijk dat de ploeg van Jindrich Trpisovsky geen genoegen nam met de tussenstand. Slavia kwam feller uit de kleedkamers en had via Stanislav Tecl ook een goede kans op de gelijkmaker. Na een foute pass eindigde de inzet van de aanvaller vanaf een meter of vijftien in het zijnet. Enkele minuten eerder had Sancho al de wedstrijd in het slot kunnen gooien, maar de aanvaller liet de bal op het moment suprème te ver voor zich uitspringen en Kolar kon daardoor ingrijpen.

Slavia Praag liet twintig minuten voor tijd wederom na om op gelijke hoogte te komen. Het team van Favre kreeg de bal niet weg uit de gevarenzone, waarna Sevcik veel ruimte kreeg om uit te halen. De inzet van de verdediger vanaf een meter of 25 ging een meter naast. In het restant van het duel had Borussia Dortmund veelvuldig balbezit, kon Slavia amper meer voor gevaar zorgen en in de slotfase viel de 0-2. Hakimi rondde goed af op aangeven van Brandt en bepaalde de eindstand.