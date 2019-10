Frenkie de Jong met Lionel Messi in de basiself bij Barcelona

Lionel Messi keert woensdagavond terug in de basiself bij Barcelona in de wedstrijd tegen Internazionale. Het is de eerste keer dit seizoen dat de Argentijnse aanvaller aan de aftrap verschijnt in de Champions League. Frenkie de Jong heeft tevens een basisplaats in het elftal van trainer Ernesto Valverde. Bij Internazionale staat Stefan de Vrij aan de aftrap.

Messi ontbrak bij Barcelona in de competitiewedstrijd tegen Getafe (0-2 zege) van afgelopen zaterdag wegens een blessure, maar is nu weer fit genoeg om te starten. De sterspeler van de Catalanen kent een moeizame seizoensstart, daar hij door blessureleed pas drie officiële wedstrijden speelde. In het eerste groepsduel van Barcelona met Borussia Dortmund (0-0) kwam Messi als invaller in het veld. Ook De Jong staat weer aan de aftrap bij Barcelona, evenals afgelopen weekeinde.

De Jong vormt samen met Arthur Melo en Sergio Busquets het middenveld. De achterhoede van de Catalanen bestaat uit Marc-André Ter Stegen, Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clément Lenglet en Nélson Semedo. Messi vormt samen met Luis Suárez en Antoine Griezmann de voorste linie van Barcelona, wat betekent dat Carles Pérez uit de basiself is verdwenen.

Bij Internazionale ontbreekt Romelu Lukaku, waardoor Alexis Sánchez en Lautaro Martínez in de aanval spelen. De Vrij vormt samen met Diego Godín en Milan Skriniar een driemansdefensie. Conte brengt met Antonio Candreva, Nicolò Barella, Stefano Sensi, Marcelo Brozovic en Kwadwo Asamoah vijf middenvelders in het veld in het Camp Nou. I Nerazzurri speelden in het eerste groepsduel in de Champions League met 1-1 gelijk tegen Slavia Praag, terwijl Barcelona met 0-0 remiseerde tegen Borussia Dortmund.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Semedo; Arthur, Busquets, De Jong; Messi, Suarez en Griezmann.

Opstelling Internazionale: Handanovic; Godín, Skriniar, De Vrij; Candreva, Barella, Sensi, Brozovic, Asamoah; Alexis Sánchez en Lautaro.