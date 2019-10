‘Afwijzing Sergiño Dest ‘tegenvaller’ voor nationale ploeg Verenigde Staten’

Sergiño Dest maakte onlangs in een vriendschappelijke interland zijn debuut voor de nationale ploeg van de Verenigde Staten, maar het is de vraag of hij ook daadwerkelijk officiële wedstrijden voor Team USA gaat spelen. De jonge verdediger van Ajax ontbreekt in de selectie van bondscoach Gregg Berhalter voor de kwalificatie-interlands voor de CONCACAF Nations League tegen Cuba en Canada en volgens de Washington Post speelt er op de achtergrond het een en ander.

Dest is onlangs in gesprek gegaan met de Nederlandse bondscoach Ronald Koeman en de rechtsback zou nu een uitnodiging van Berhalter naast zich neergelegd hebben. Als hij inderdaad in actie was gekomen tegen Cuba of Canada, had de jongeling niet meer van land kunnen veranderen en zat hij vast aan een interlandcarrière bij de Verenigde Staten.

Dest speelde zijn jeugdinterlands vooralsnog voor de Amerikanen, maar is ook speelgerechtigd voor Nederland. De beslissing van de verdediger om niet in te gaan op de uitnodiging van Berhalter wordt door de Washington Post omschreven als een ‘tegenvaller’ voor Team USA, dat in de komende jaren aan de hand van een aantal jonge spelers het kwalificatietraject voor het WK van 2022 in wil gaan.

Berhalter wilde zelf niet al te veel kwijt over de kwestie: “Ik heb Sergiño gesproken. Die gesprekken waren positief en de inhoud van deze gesprekken zal binnenskamers blijven.” Of Dest met zijn weigering inderdaad heeft besloten om voor Oranje uit te komen, of dat hij zichzelf alleen maar meer tijd wil geven om de beslissing te maken, is overigens nog niet duidelijk.