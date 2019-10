KNVB overweegt nieuwe talentencompetitie na rondje langs alle clubs

De KNVB onderzoekt de mogelijkheden om een nieuwe competitie op poten te zetten. Het gaat om een landelijke competitie voor spelers tot 21 jaar en directieleden Nico-Jan Hoogma, Eric Gudde en Art Langeler gingen de laatste anderhalf jaar bij alle Nederlandse profclubs langs om de interesse in een eventuele nieuwe competitie te peilen.

“We willen recht doen aan alle belanghebbenden en, hoe moeilijk ook, proberen te komen tot een model waar liefst alle clubs achter kunnen gaan staan”, stelt de directie van een KNVB in een officieel statement op de website van de voetbalbond. “Hier hebben we de komende weken in oktober voor nodig, we zullen het overleg op directieniveau voeren. Dus de algemeen directeuren en de technisch directeuren.”

De tour van het KNVB-drietal was op verzoek van de clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie, die bij de aanstelling van de nieuwe directie en raad van toezicht van de bond erop hamerden dat de nieuwe bestuurders de contacten met clubs zouden intensiveren. In de gesprekken werden ook ideeën besproken, zoals visie op scouting en de leeftijd waarop talenten na scouting kunnen worden geselecteerd. Ook een eventuele nieuwe certificering wat betreft jeugdopleidingen kwam ter sprake.

De KNVB is nog steeds in gesprek met de clubs over de voorstellen en de voetbalbond stuurt woensdag een schrijven hierover naar alle BVO’s in Nederland. In de komende periode volgen nog gesprekken ‘in het veld’ om de afstemming met clubs zoveel mogelijk te optimaliseren. In november komt er een definitief voorstel naar de clubs en de stemming hierover volgt op de Algemene Vergadering Betaald Voetbal op 3 december.

