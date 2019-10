Barcelona komt enkele uren voor Champions League-clash met slecht nieuws

Defensieve kopzorgen voor trainer Ernesto Valverde in aanloop naar het Champions League-duel van Barcelona met Internazionale van woensdagavond, want Junior Firpo is wegens een hamstringblessure niet inzetbaar, zo meldt de club via de officiële kanalen. Volgens AS is de vleugelverdediger twee tot drie weken uit de roulatie.

Junior Firpo kreeg tijdens de training van dinsdag last van zijn rechterbeen en uit medisch onderzoek kwam naar voren dat hij een scheurtje heeft opgelopen in de hamstring. Zijn herstel wordt de komende tijd intensief in de gaten gehouden door de medische staf van Barcelona. De flankspeler tekende zaterdag voor zijn eerste doelpunt namens de Spaanse kampioen in de uitwedstrijd tegen Getafe (0-2).

Barcelona-trainer Ernesto Valverde: 'Dit is niet het Internazionale van vorig seizoen'

Valverde kan tegen Internazionale ook al niet beschikken over Jordi Alba, die in de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund van twee weken geleden een hamstringblessure opliep. Het herstel van de linksback verloopt echter voorspoedig en AS meldt dan ook dat de linksback zondag wellicht zijn rentree maakt in de thuiswedstrijd tegen Sevilla. In het duel met Internazionale neemt Nélson Semedo, normaal gesproken rechtsback, waarschijnlijk de linksbackpositie op zich. Sergi Roberto wordt hoogstwaarschijnlijk aan de rechterkant van de verdediging geposteerd.

Er is echter ook goed nieuws voor Valverde, want Lionel Messi en Ousmane Dembélé lijken op tijd fit voor het treffen met Internazionale in het Camp Nou. De aanvallers lieten de uitwedstrijd tegen Getafe nog aan zich voorbij gaan om volledig te herstellen van hun uiteenlopende kwetsuren.