Van der Vaart haalt uit: ‘Ze denken dat ze beter zijn dan ze werkelijk zijn’

Tottenham Hotspur verloor dinsdagavond in eigen huis met 2-7 van Bayern München en sindsdien is er een storm van kritiek losgebarsten op het spel van de Londenaren. Rafael van der Vaart droeg in het verleden twee jaar het shirt van the Spurs en hij haalt in gesprek met de BBC hard uit naar de huidige spelers van Tottenham.

“Ze denken dat ze beter zijn dan ze in werkelijkheid zijn. Je moet trots zijn om voor Tottenham te mogen spelen, het is een fantastische club. Als je speelt zoals gisteren, denk ik dat iedereen zijn mond moet houden en hard moet werken om de club naar een hoger niveau te brengen. De kwaliteit is er wel”, is hij duidelijk. “Dit is een geweldige club en je moet dankbaar zijn om op dat veld te mogen staan.”

Vertonghen en Alderweireld eensgezind: 'We moeten ons schamen'

Van der Vaart krijgt bijval van Chris Waddle, die in het verleden meer dan honderd wedstrijden voor de club speelde. “Ik snap de tactiek niet, zo wordt er niet van hun sterke punten geprofiteerd. Ik denk niet dat Serge Aurier hier echt wil zijn. Christian Eriksen heeft nog geen nieuw contract getekend, er is zoveel aan de hand buiten de lijnen.”

“Dit had in de zomer al opgelost moeten worden, maar alle contractkwesties spelen nog steeds. Het is een zooitje. Een club van deze statuur zou dit niet mogen gebeuren. Ze moeten zorgen dat ze de boel snel op de rails krijgen, dit is echt een schokkende uitslag”, sluit Waddle af. Tottenham staat, doordat het in de eerste speelronde al met 2-2 gelijkspeelde bij Olympiacos, momenteel met één punt onderaan in Groep B van de Champions League. Bayern gaat aan kop met zes punten uit twee duels, terwijl Rode Ster Belgrado met drie punten op de tweede plek staat.