Stam wil negatieve trend doorbreken: ‘De mentaliteit is dan anders’

Feyenoord staat donderdagavond tegenover FC Porto in de groepsfase van de Europa League en trainer Jaap Stam weet op voorhand al dat het een lastige klus wordt tegen de opponent uit Portugal. Stam is er van op de hoogte dat Nederlandse ploegen het doorgaans erg moeilijk hebben met Portugese clubs in Europees verband.

“Nederlandse teams zijn vaak naïef tegen Portugese ploegen”, wordt Stam woensdagmiddag op een persconferentie geciteerd door onder meer RTV Rijnmond. “De uitslagen zijn niet altijd positief zijn voor de Nederlandse clubs. Die naïviteit is overigens niet alleen tegen Portugese ploegen te zien. De mentaliteit van Nederlandse spelers is anders dan dat ze in het buitenland gewend zijn. De insteek, denkwijze en opvoeding van wat je moet doen om te winnen is anders.”

Stam heeft de eerstvolgende tegenstander van Feyenoord uitvoerig bekeken en bombardeert FC Porto al voorzichtig tot favoriet voor het treffen in De Kuip. Stam heeft echter al een strijdplan klaar en de oefenmeester hoopt dan ook vurig dat zijn spelers zich daaraan houden. “We moeten niet als een gek tekeer gaan. Het moet gedoseerd. Maar, we moeten wel vooruit voetballen en voor onze eigen mogelijkheden gaan. Wanneer doen we dat? Hoe lang doen we dat? Dat moet je bespreken en daar moeten we rekening mee houden op de training.”

Stam heeft grote twijfels over de inzetbaarheid van Orkun Kökçü, want de middenvelder is grieperig. Nicolai Jörgensen is sowieso afwezig tegen FC Porto vanwege een ribblessure. Feyenoord aast op sportieve revanche, daar het openingsduel in de Europa League verloren ging tegen Rangers FC (1-0). FC Porto kende dankzij de 2-1 overwinning op Young Boys wel een voortvarende start van de Europese campagne.