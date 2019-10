Sergiño Dest niet opgeroepen voor nationale ploeg van Verenigde Staten

De interlandtoekomst van Sergiño Dest is al wekenlang onderwerp van gesprek en woensdagmiddag kan er een nieuw hoofdstuk toegevoegd worden aan de geruchten rondom de jonge verdediger van Ajax. De Amerikaanse voetbalbond meldt namelijk dat het talent ontbreekt in de selectie van bondscoach Greg Berhalter voor de interlands tegen Cuba en Canada.

Dest speelde zijn jeugdinternationals vooralsnog voor de Verenigde Staten en maakte onlangs in de oefeninterland tegen Mexico ook zijn debuut voor Team USA. Vanwege het vriendschappelijke karakter van die wedstrijd kan hij echter nog voor een ander land uitkomen en de KNVB liet onlangs al weten in gesprek te gaan met de rechtsback.

“Ronald Koeman en ik hebben een gesprek gevoerd met Dest en zijn zaakwaarnemer. We kunnen niet schermen met geld, er is niet zoals bij een club transferbeleid waarbij je zelf invloed uitoefent op het aantal concurrenten dat zich aandient, en we doen ook geen moreel beroep vanwege een vermeende schatplichtigheid aan een land. Ronald en ik vertellen een puur inhoudelijk verhaal, waarin wij een sportief plaatje schetsen en uitleggen waarom we hen kwalitatief goed genoeg vinden om een speler te worden van het Nederlands elftal. Dest moet op basis van ons verhaal een afweging maken: Ga ik me nu definitief aan Amerika binden of kies ik voor het Nederlands elftal?”, vertelde directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma daar eerder deze week over aan Voetbal International.

Of het ontbreken van Dest betekent dat hij daadwerkelijk voor het Nederlands elftal heeft gekozen is nog niet duidelijk. De Verenigde Staten spelen later deze maand twee kwalificatiewedstrijden voor de CONCACAF Nations League tegen Cuba en Canada en als de verdediger dan minuten had gemaakt, zou hij niet meer van land kunnen veranderen.