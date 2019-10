Ajax-talent geeft met hattrick en fraaie omhaal visitekaartje af tegen Valencia

Ajax Onder-19 heeft de koppositie in groep H van de UEFA Youth League woensdagmiddag verstevigd door een 3-5 overwinning op de leeftijdsgenoten van Valencia. Youri Regeer had met een hattrick een groot aandeel in de uitzege van het jeugdelftal van Ajax. De eerste treffer van de jonge middenvelder kwam tot stand middels een zeer fraaie omhaal. Ajax Onder-19 won twee weken geleden met 4-0 van Lille OSC Onder-19 en heeft nu zes punten verzameld.

Regeer kwam na ruim een kwartier spelen met het huzarenstukje op de proppen. Zijn schot werd in eerste instantie nog gekeerd, maar de Valencia-doelman was kansloos op de omhaal van de jonge Ajacied. Nordin Musampa verdubbelde de voorsprong halverwege de eerste helft met een intikker van dichtbij. Het goede voorbereidende werk was van Liam van Gelderen aan de rechterzijde. Pablo Gozálbez tekende voor de aansluitingstreffer namens Valencia Onder-19, maar Regeer bracht de marge kort voor rust al koppend weer op twee. De afgemeten voorzet vanaf links kwam van de voet van Kenneth Taylor.

De schitterende omhaal van Youri Regeer in het duel van Ajax Onder-19 met Valencia Onder-19

Ajax Onder-19 toonde ook in de tweede helft haar aanvallende intenties en weer was Regeer betrokken bij een doelpunt. Er zat enig fortuin bij, want zijn inzet, wat meer op een voorzet leek, ging uiteindelijk via verdediger Guillem over de lijn. Het doelpunt kwam dus niet op naam van Regeer, maar luttele minuten later maakte de middenvelder alsnog zijn hattrick compleet. Het elftal van trainer John Heitinga leek op rozen te zitten, maar Valencia Onder-19 liet zien over veerkracht te beschikken.

David Ruiz schoot ruim twintig minuten voor tijd hard raak en slechts twee minuten later was het derde doelpunt van Valencia Onder-19 een feit, toen de thuisploeg een strafschop kreeg. De inzet van Hugo werd gekeerd door Daan Reiziger, maar de doelman van Ajax onder-19 was kansloos op de rebound van de Spaanse verdediger. Koba was vijf minuten voor het einde middels een vrije trap dicht bij de vierde treffer van los Che, maar zijn inzet vloog rakelings langs het doel. Ajax Onder-19 hield stand en kent een uiterst succesvolle start in de poulefase van de UEFA Youth League.