‘Natuurlijk heeft Ajax al veel laten zien, maar favoriet zijn ze niet’

Valencia en Ajax treffen elkaar woensdagavond in het Mestalla en voor Johnny Rep wordt dat een bijzondere wedstrijd. De voormalige aanvaller speelde in de jaren zeventig voor beide clubs en kijkt reikhalzend uit naar de confrontatie in het onderkomen van los Che.

“Dit is een grote wedstrijd. Heel Spanje heeft het over Ajax sinds die 4-1 in Madrid, maar natuurlijk ook omdat ze bijna de finale haalden met geweldig voetbal. Dit gaat een heet avondje worden voor Ajax, Valencia is een grote club en goed in vorm”, vertelt hij in gesprek met Voetbal International. Valencia staat momenteel op de negende plek in LaLiga, maar Rep is van mening dat daar niet te veel waarde aan gehecht moet worden.

“Ze winnen anders wel even de uitwedstrijden bij Chelsea en vorige week nog bij Athletic Club. Dan kun je dus wel wat. Er staat gewoon een goede ploeg. En dan spelen ze nog thuis, waar de mensen je vanaf de tribune bijna aan kunnen raken”, legt hij uit. “Je zult het vanavond wel zien, de tribunes lopen bijna op de zijlijn. Het is stijf uitverkocht en de verwachtingen zijn hoog. Natuurlijk heeft Ajax al veel laten zien, maar favoriet zijn ze niet.”

Jasper Cillessen: 'Sentiment opzij zetten'

Andy van der Meijde is het hier echter niet mee eens: “Valencia is een club die zich niet ingraaft en altijd aanvallend wil voetballen. Ajax gaat ruimte krijgen en dat ligt ze natuurlijk wel. Ik ga ervan uit dat ze winnen”, vertelt de oud-aanvaller van de Amsterdammers in gesprek met NUsport. Van der Meijde ziet dat Valencia een paar lastige eerste maanden van het seizoen heeft doorgemaakt, maar denkt ook dat hier een gevaar in kan schuilen. “Deze wedstrijd kan zomaar de ommekeer zijn voor Valencia. Dat ze denken: ‘Ajax heeft een geweldig team waarvan we kunnen verliezen, dus we gaan vrijuit voetballen.’ Het kan daar momenteel niet heel veel slechter.”

Van der Meijde vindt dat Ajax op zijn beurt een stabiele indruk maakt, al is de ploeg van trainer Erik ten Hag soms wel kwetsbaar in de omschakeling: “Juist doordat ze ruimte gaan krijgen en veel aanvallende spelers hebben, moeten ze waken voor die omschakeling. Misschien dat ze met een iets controlerender middenveld gaan spelen, al vind ik dat Ajax gewoon van eigen kracht uit moet gaan.” Het eerste fluitsignaal in het Mestalla zal woensdagavond om 21.00 uur klinken.