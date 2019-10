De Jong deelt complimenten uit: ‘Had het er bij Oranje al over met De Vrij’

Internazionale is onder leiding van Antonio Conte helemaal opgebloeid, want de koploper in de Serie A wist de eerste zes competitiewedstrijden winnend af te sluiten. Frenkie de Jong, die woensdagavond met Barcelona tegenover Internazionale staat in de groepsfase van de Champions League, is dan ook onder de indruk van de prestatie die Conte neerzet in het Giuseppe Meazza.

“Ik heb nooit onder Conte getraind of gespeeld, maar ik denk wel dat het een toptrainer is”, vertelt De Jong voorafgaand aan het Europese duel met de Italianen in een interview met La Gazzetta dello Sport. “Hij heeft Chelsea kampioen gemaakt en deed het daarvoor ook heel goed bij Juventus. Bij Internazionale presteert Conte ook weer buitengewoon, dus ik denk dat we te maken hebben met een geweldige trainer.”

“Ik had het er in de zomer bij het Nederlands elftal al over met Stefan de Vrij dat Internazionale bezig was met Conte en dat dat alleen maar goed kon zijn voor de club”, vervolgt De Jong zijn relaas over de coach van de Barcelona-opponent. “Ze hebben de eerste zes wedstrijden in de Serie A gewonnen, dus ze doen het geweldig momenteel. Het is een goed georganiseerd elftal en Conte heeft daar een groot aandeel in.”

“Ik gun Internazionale dit seizoen alle succes, behalve in de wedstrijden tegen ons”, voegt De Jong daar met een kwinkslag aan toe. De miljoenenaankoop van Barcelona denkt dat het thuisduel met Internazionale een lastige opgave wordt. “Tactisch gezien is het een heel sterk team, dat hebben ze ook laten zien in de Serie A. Ze hebben tot dusver alles gewonnen, dus we moeten zeer goed voorbereid zijn.” Barcelona hield twee weken geleden een punt over aan het uitduel met Borussia Dortmund (0-0). Internazionale werd op eigen veld in bedwang gehouden door Slavia Praag (1-1).