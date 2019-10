‘Pijn en schaamte’ bij Vertonghen na afgang: ‘Haast gênant dat ik hier sta’

Tottenham Hotspur nam dinsdagavond nog de leiding in de thuiswedstrijd tegen Bayern München, maar de verliezend Champions League-finalist van afgelopen seizoen werd later in het duel vernederd door der Rekordmeister (2-7). Jan Vertonghen schaamt zich dan ook diep voor de wanprestatie van the Spurs op eigen veld.

“Deze nederlaag doet heel erg veel pijn”, laat Vertonghen weten in een reactie aan talkSPORT. “Ik schaam me diep en heb allerlei negatieve gedachtes die door mijn hoofd spoken. Het is haast gênant dat ik hier tegenover jullie mijn verhaal sta te doen.” Vertonghen zag Serge Gnabry viermaal scoren, terwijl Robert Lewandowski twee doelpunten meepikte.

“Het is allemaal heel erg moeilijk om te verteren”, gaat de schuldbewuste Vertonghen verder met zijn terugblik op de zware thuisnederlaag tegen Bayern. “Ik wijs niet met de beschuldigende vinger naar andere spelers, maar kijk alleen naar mijn eigen bijdrage en hoe ik naar de mensen bij deze club kijk. Het is een zeer teleurstellend resultaat, waar ik liever niet te lang over praat.”

Gnabry had in tegenstelling tot Vertonghen een droomavond in Noord-Londen. “Het is moeilijk om mijn gevoel te omschrijven”, citeert Sky Sports de Bayern-aanvaller. “Dit hadden we allemaal niet verwacht en om dan vier doelpunten te maken is helemaal geweldig. Het is een fantatisch resultaat en daar gaan we ook zeker van genieten.” Bayern sluit de groepsfase van de Champions League op 11 december af met een thuiswedstrijd tegen Tottenham.