‘Hij was toen de grote leider van PSV en al wat verder dan Van Bommel’

PSV vervolgt het Europa League-avontuur donderdag met een uitwedstrijd tegen Rosenborg BK. Vijftien jaar geleden kwamen de Eindhovenaren de Noorse ploeg voor het laatst tegen in Europees verband, in de groepsfase van de Champions League. Keeperstrainer Edwin Zoetebier, destijds reservedoelman van PSV, vergelijkt het Rosenborg van toen met de formatie anno 2019.

“Het Rosenborg van toen moet je denk ik iets hoger inschalen dan het team van nu, zonder ze te onderschatten”, stelt Zoetebier in gesprek met het Eindhovens Dagblad. “Destijds struikelden de nodige grote ploegen daar in de kou en zelfs in de Champions League hadden ze een aardige reputatie opgebouwd. Thuis keepte ik en wonnen we met 1-0 en in Noorwegen stond Heurelho Gomes in de goal.”

De uitwedstrijd, door PSV met 1-2 gewonnen, kende een rommelige start. “Ik weet nog dat de wedstrijd op het punt van beginnen stond en zo’n UEFA-official zijn keepershandschoenen afkeurde”, brengt Zoetebier in herinnering. “Er stond een sponsornaam op die er niet op mocht staan. Mart van den Heuvel (destijds nog verzorger, red.) had een stift bij zich en kraste de naam door. Daarna was het toch ineens allemaal goed.”

Zoetebier weet nog heel goed dat het destijds ‘krengerig koud’ was in Rosenborg. “In oktober zijn wij dat nog niet zo gewend. Uiteindelijk boekten we toen een goede en zakelijke overwinning”, aldus de voormalige sluitpost, die met PSV tot de halve finale van het miljardenbal reikte. “Het was een geweldig seizoen, waarbij Phillip Cocu echt steengoed was. Hij was toen de grote leider en al wat verder dan Mark van Bommel, die zijn carrière in het buitenland later glans zou geven. Achteraf is het een enorme eer dat je van zo’n ploeg deel mocht uitmaken.” PSV opende het Europa League-seizoen met een 3-2 zege op Sporting Portugal, terwijl Rosenborg nipt verloor van LASK Linz (1-0).