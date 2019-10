PSV reist zonder Lato af naar Noorwegen voor tweede Europa League-duel

Toni Lato maakt geen deel uit van de selectie van PSV die woensdag afreist naar Noorwegen voor het Europa League-duel met Rosenborg BK. De Eindhovenaren communiceren via de officiële kanalen dat Bruma wel deel uitmaakt van het 22-koppige keurkorps. De Portugese aanvaller viel afgelopen zondag in de wedstrijd tegen PEC Zwolle (0-4 zege) nog uit met een blessure.

Ook Ryan Thomas is met PSV meegereisd naar Trondheim. De 24-jarige middenvelder is volledig hersteld van een zware knieblessure en zat tijdens de afgelopen drie competitiewedstrijden ook al op de reservebank bij de Eindhovenaren. Thomas wacht nog op zijn officiële debuut en zou tegen Rosenborg zijn eerste wedstrijd voor PSV kunnen spelen. De opvallendste afwezige aan de zijde van PSV is Lato.

De Spaanse vleugelverdediger wordt gehuurd van Valencia, maar hoeft voorlopig niet te rekenen op speeltijd bij PSV. Lato speelde pas één officiële wedstrijd, als invaller in de voorronde van de Europa League tegen Apollon Limassol (3-0 zege). In de Eredivisie zit Lato in principe wel steevast bij de wedstrijdselectie van PSV, maar tijdens het eerste groepsduel met Sporting Portugal (3-2 zege) zat hij ook al op de tribune. De vleugelverdediger reist nu ook niet mee naar Noorwegen voor de wedstrijd tegen Rosenborg.

Ook de langdurig geblesseerden Ibrahim Afellay, Sam Lammers en Gastón Pereiro zijn niet van de partij in Noorwegen. Bruma en Kostas Mitroglou reizen wel met PSV mee voor het tweede groepsduel in de Europa League. Het duo kampte de afgelopen tijd met blessures, maar lijken daarvan hersteld te zijn. Overigens moeten er nog 4 spelers afvallen uit het 22-koppige keurkorps, daar de wedstrijdselectie uit 18 spelers dient te bestaan.

De volledige selectie van PSV: Jeroen Zoet, Robbin Ruiter, Lars Unnerstall, Mike van de Meulenhof, Nick Viergever, Denzel Dumfries, Kostas Mitroglou, Bruma, Ritsu Doan, Pablo Rosario, Erick Gutierrez, Steven Bergwijn, Olivier Boscagli, Jorrit Hendrix, Timo Baumgartl, Daniel Schwaab, Donyell Malen, Cody Gakpo, Michal Sadílek, Jordan Teze, Mohamed Ihattaren en Ryan Thomas.