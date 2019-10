Bizot na vertrek Van den Brom bij AZ: ‘Er is een duidelijker plan’

AZ is het nieuwe seizoen uitstekend van start gegaan. Onder de nieuwe trainer Arne Slot blijken de Alkmaarders een lastig te kloppen ploeg en na acht speelrondes staat de club op de derde plaats met slechts een punt achterstand op Ajax en PSV. De groepsfase van de Europa League werd gestart met een 2-2 gelijkspel tegen Partizan Belgrado en donderdagavond komt Manchester United op bezoek. Doelman Marco Bizot denkt dat er kansen liggen tegen de Engelse opponent.

De trainerswissel, waarbij John van den Brom werd opgevolgd door Slot, heeft volgens Bizot veel te maken met het vooralsnog prille success van AZ. “Er is een duidelijker plan dan de afgelopen jaren”, stelt de keeper in De Telegraaf. De manier van werken onder Slot bevalt Bizot uitstekend. “Er is dit seizoen structureel een duidelijk plan en idee van hoe we het gaan doen en hoe we dat gaan uitvoeren. Ik denk dat dat plan helderder is dan de afgelopen jaren.”

Slot werkte de afgelopen jaren aan de zijde van Van den Brom en sinds dit seizoen staat hij aan het roer. “Natuurlijk is het een voordeel geweest dat de trainer hier al twee jaar als assistent heeft rondgelopen”, aldus Bizot. “Zo wist hij wat wij als groep misten en hoe hij dit aan de groep kon toevoegen. Ik denk dat hij op de goede weg is om dat er in te stampen. Dat zie je terug op het veld.”

Donderdag krijgt AZ in het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag bezoek van Manchester United. “Een fantastisch affiche natuurlijk”, stelt de keeper. “Het zal voor ons als groep een geweldige ervaring zijn, waarbij het doodzonde is dat we niet in ons eigen stadion kunnen spelen. Maar oke, voor veel spelers zijn dit leermomenten waar ze voor de rest van hun carrière wat aan hebben. Iedereen heeft gewoon zin om tegen die gasten te knallen.”