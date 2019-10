Woensdag, 2 Oktober 2019

Allegri neemt taallessen voor nieuwe uitdaging

Manchester United is van plan zich in de strijd om Neymar te mengen. The Red Devils zijn op zoek naar aanvallende impulsen, na het vertrek van Alexis Sánchez en Romelu Lukaku. (Diverse Engelse media)

Jan Vertonghen en Tottenham Hotspur naderen een akkoord over contractverlenging. De Belgische verdediger is bij the Spurs voorlopig in het bezit van een aflopende verbintenis (Diverse Engelse media)

Massimiliano Allegri is momenteel bezig om Engels te leren. De Italiaanse oefenmeester, clubloos na zijn vertrek bij Juventus, zint op een dienstverband bij Manchester United, waar Ole Gunnar Solskjaer onder druk staat. (the Guardian)

Riccardo Sottil staat op het punt zich voor de lange termijn aan Fiorentina te verbinden. La Viola wimpelen daarmee de belangstelling van Tottenham Hotspur af, dat reeds navraag deed naar de aanvaller. (Diverse Italiaanse media)

AS Monaco huurt Islam Slimani momenteel van Leicester City en is buitengewoon tevreden over de Algerijnse spits. De Monegasken willen reeds een poging wagen om hem voor een bedrag van tien miljoen euro definitief over te nemen. (RMC Sports)