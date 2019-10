John de Wolf: ‘Ik kreeg een vuistslag op mijn hoofd en het lichtje ging uit’

Feyenoord krijgt donderdagavond bezoek van FC Porto in de groepsfase van de Europa League. Bij John de Wolf gaan bij deze ontmoeting de gedachten terug naar het seizoen 1993/94, toen de Rotterdammers in de Champions League tegenover de Portugezen uit Porto stonden. Met name het duel in Portugal is de oud-verdediger goed bijgebleven. “Ik kreeg een vuistslag op mijn hoofd en het lichtje ging uit”, vertelt hij in De Telegraaf.

Porto stond destijds bekend als ‘meesters van de intimidatie’, zo herinnert oud-doelman Ed de Goey zich. “Dat begon voor de wedstrijd al in de tunnel, vooral door die Fernando Couto”, zegt de oud-doelman in de krant. “Het was daarna een keiharde wedstrijd. Zij hadden een paar houthakkers achterin. Voetballend deden we goed mee, maar uiteindelijk kregen we vlak voor tijd toch de 1-0 tegen.”

De Wolf kan meepraten over de duels met Porto. “Ik liep terug na een corner en ineens haalt Zé Carlos keihard uit. Ik had drie hechtingen achter mijn oor, maar ik ben wel gewoon doorgegaan. De klap was op tv duidelijk in beeld, maar de scheidsrechter had niks gezien. Die tijd was anders”, aldus De Wolf, die zelf ook niet schroomde om uit te delen. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik in die jaren ook wel eens een tikje uitdeelde. Na de wedstrijd werd het nog heel grimmig in de spelerstunnel met supporters van FC Porto. De politie en de ME kwamen erbij. Heel intimiderend.”

De oud-Feyenoorder herinnert zich dat hij en zijn ploeggenoten voetballend goed mee konden komen met Porto. De Portugese topclub was volgens hem echter een stuk ervarener. “Het waren meesters in het toneelspel en het zuigen en ze maakten je zo gek dat je toch toehapte. We hadden het er van tevoren nog zo over gehad dat we geen kaarten moesten krijgen, en toch kregen we in beide wedstrijden een rode kaart.”