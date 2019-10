McGregor en Brady dienen als voorbeeld: ‘Daar haalt hij inspiratie vandaan’

Teun Koopmeiners is dit seizoen een van de uitblinkers aan de zijde van AZ. De 21-jarige middenvelder werd de voorbije tijd meer dan eens gelinkt aan een uitnodiging voor Oranje. Martin Haar had Koopmeiners in de jeugdopleiding van AZ onder zijn hoede en zegt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat hij er alles aan gedaan heeft om zover te komen.

“Ik zag al snel: deze jongen kan zó veel meer”, zo brengt Haar in herinnering. Koopmeiners kwam bij zijn trainers met vragen over onder meer voeding en slaapritme. “Stengs, Boadu en Wijndal zijn de vrijbuiters van de jeugdopleiding. Teun is de bloedserieuze jongen die minder getalenteerd is, maar er alles aan heeft gedaan om ook zo ver te komen. Mét overigens een geweldige traptechniek waar hij eindeloos op oefende.”

In the Zone | Koopmeiners: 'Ik dacht de VAR gaat hier rood voor geven'

“Dat hij al zijn strafschoppen binnenschiet, is een kwestie van concentratie. Kan hij ook heel goed. Hij is onverstoorbaar”, stelt de 67-jarige oefenmeester, die jarenlang in verschillende functies bij AZ werkte. Koopmeiners speelde dit seizoen tot dusver vijftien officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor vijf treffers. De voorbeelden van Koopmeiners zijn overigens in andere sporten dan het voetbal actief.

Koopmeiners kwam geregeld binnen met quotes van zijn voorbeelden. “Van Conor McGregor en Tom Brady. Dat zijn, zijn helden. Daar haalt hij zijn inspiratie vandaan”, zegt jeugdtrainer Kenneth Goudmijn. De trainingsmethoden van MMA-vechter McGregoer vormden een inspiratie voor Koopmeiners, terwijl het carrièrepad van de 'al afgeschreven' American Football-speler Brady als voorbeeld diende.