Valencia - Ajax: blessures, live-uitzending en vermoedelijke opstellingen

Het Champions League-seizoen van Ajax krijgt woensdagavond een vervolg met de uitwedstrijd tegen Valencia. De Amsterdammers gaan terug naar het Mestalla, waar beide ploegen in 2002 voor het laatst tegenover elkaar stonden in het kader van het miljardenbal. Destijds speelde de ploeg van toenmalig trainer Ronald Koeman met 1-1 gelijk, wat toen als een stunt werd gezien. Zeventien jaar later neemt Ajax geen genoegen met een gelijkspel. Trainer Erik ten Hag wil na de 3-0 overwinning op Lille OSC namelijk opnieuw drie punten pakken.

Ajax is met een goed gevoel afgereisd naar Valencia. In de Eredivisie gaat de regerend landskampioen aan kop, de Champions League is gestart met een klinkende zege op Lille en Ten Hag beschikt tegen de club uit LaLiga over een fitte selectie. Alleen Daley Blind reisde later af naar Spanje, maar dat had ermee te maken dat hij vader is geworden. Het seizoen van Valencia is een stuk wisselvalliger van start gegaan. Met name op bestuurlijk gebied is het onrustig en dat kostte trainer Marcelino de kop. Hij werd na drie competitiewedstrijden op straat gezet na een conflict met clubeigenaar Peter Lim. Zijn vertrek was veelbesproken aangezien Valencia onder zijn leiding weer was opgekrabbeld. Vorig seizoen werd kwalificatie voor de Champions League afgedwongen en de Copa del Rey gewonnen.

Bekijk hier de voorbeschouwing van Opta op Valencia - Ajax

Valencia zat in de lift. Dit seizoen gaat het echter stroever dan de vorige jaargang. Na zeven wedstrijden is de club terug te vinden op de negende plaats op de ranglijst. Albert Celades is de nieuwe trainer van de club uit de sinaasappelstad en hij sprak in aanloop naar de confrontatie met Ajax met veel respect over de Nederlandse topclub. “Ik ben opgegroeid met het gedachtegoed van Johan Cruijff en heb daarna het geluk gehad om te mogen samenwerken met Louis van Gaal. Dus de Hollandse School heeft me voor een groot deel gevormd”, aldus de coach, die als speler onder meer het shirt van Barcelona droeg.

Caledes sprak op de persconferentie met lof over Ajax. “Ze hebben vorig seizoen een ongelooflijk jaar gehad, waarin ze op de drempel van de finale stonden. Ondanks het vertrek van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt hebben ze nog altijd een sterk team. Een groot deel van het elftal is hetzelfde gebleven, net als de kenmerkende stijl van voetballen en de trainer, dus het wordt een moeilijke wedstrijd”, zo zei de Spanjaard, die de favorietenrol bij Ajax neerlegt. “We spelen tegen een elftal van wereldklasse en weten dat we heel veel problemen gaan krijgen. We zullen een bijna perfecte wedstrijd moeten spelen om van Ajax te winnen.”

Chelsea - Valencia 0-1

Dat Valencia in punten gelijk staat met Ajax heeft het te danken aan een zege op Chelsea. Terwijl de club op bestuurlijk niveau in brand stond, wonnen de Spanjaarden vorige maand met het kleinste verschil op Stamford Bridge. Trainer Marcelino was net ontslagen en in aanloop naar het openingsduel in de Champions League ging Valencia met 5-2 onderuit tegen Barcelona. De beste kansen waren voor Chelsea, maar mede door goede reddingen van Jasper Cillessen bleef het lang 0-0. Op aangeven van aanvoerder Dani Parejo tikte Rodrigo het enige doelpunt van de wedstrijd binnen. In de slotfase kreeg Chelsea dé kans om op gelijke hoogte te komen, maar vanaf elf meter schoot Ross Barkley vanaf elf meter de bal via de lat over. Zodoende boekte Valencia een zeer welkome en zwaarbevochten overwinning.

Rodrigo tekende in Londen voor het enige doelpunt van de wedstrijd

Blessures Valencia en Ajax

Ten Hag beschikt over een nagenoeg fitte selectie. De zieke Zakaria Labyad is niet van de partij in Valencia. Ook Carel Eiting is er nog niet bij. Hij stond lange tijd aan de kant, maar heeft zijn rentree in Jong Ajax inmiddels al gemaakt. Ten Hag nam 21 spelers mee naar Spanje en zal op de wedstrijddag nog 3 afvallers aanwijzen aangezien er tijdens wedstrijden van de Champions League namelijk maar 18 spelers op het wedstrijdformulier mogen staan. Blind is later bij de selectie aangesloten nadat hij dinsdag vader is geworden van een zoon. "Allereerst ben ik heel blij voor de familie Blind en wil ik ze van harte feliciteren", reageerde Ten Hag dinsdag. "Het is fantastisch nieuws. Daarnaast is de timing natuurlijk goed.”

Aan de kant van Valencia ontbreken vier spelers. Verdediger José Gayá en middenvelder Carlos Soler staan al langer aan de kant met een blessure. Achter de namen van Kevin Gameiro en Geoffrey Kondogbia stond sinds vorige week tijd een vraagteken. De twee spelers raakten woensdag namelijk geblesseerd in de wedstrijd tegen Getafe en zijn door de trainer niet opgenomen in de wedstrijdselectie.

Vermoedelijke opstellingen

Het is de vraag voor welke variant Ten Hag kiest op het middenveld. Volgens De Telegraaf moeten de fans van Ajax er niet gek van opkijken als Lisandro Martínez en Edson Álvarez weer op het middenveld staan. Ook het Algemeen Dagblad verwacht dat de twee Zuid-Amerikanen het verdedigende blok voor de achterhoede vormen. Donny van de Beek start naar verwachting op tien. David Neres moet daardoor genoegen nemen met een plek op de bank, aangezien Ten Hag waarschijnlijk voor Quincy Promes kiest op de linkerflank.

Vermoedelijke opstelling Valencia: Cillessen; Wass, Garay, Paulista, Costa; Torres, Coquelin, Parejo, Cheryshev; Rodrigo, Maxi Gómez

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Dest, Veltman, Blind, Tagliafico; Álvarez, Van de Beek, Martínez; Ziyech, Tadic, Promes

Live-uitzending en aanvang

De wedstrijd tussen Valencia en Ajax in het Mestalla begint woensdagavond om 21.00 uur. Het duel wordt op het open kanaal uitgezonden door Veronica. De voorbeschouwing begint om 20.30 uur met Dick Advocaat en René van der Gijp als analisten. Valencia - Ajax wordt ook uitgezonden door Ziggo Sport. Op het kanaal Ziggo Sport Voetbal begint de uitzending om 20.55 uur.

Statistieken Valencia - Ajax

o Dit wordt de derde ontmoeting in de Champions League tussen Valencia en Ajax. De twee eerdere ontmoetingen eindigden in 1-1. Het wordt de eerste confrontatie tussen beide teams sinds maart 2003.

o Valencia verloor nog nooit van een Nederlandse club in de Champions League (twee overwinning, vier remises). In alle zes de wedstrijden slaagde een Nederlandse club er nooit in om vaker dan twee keer te scoren.

o Ajax won zijn laatste vier uitwedstrijden in de Champions League. Het is de langste succesvolle serie sinds maart 1997, toen Ajax onder Louis van Gaal zeven uitzeges op rij boekte.

o Hoewel hij geen assist leverde tegen Lille OSC, creëerde Dusan Tadic vier kansen tegen de Franse opponent. Sinds de start van vorig seizoen creëerde de aanvoerder van Ajax al 41 kansen in de Champions League, 9 meer dan welke speler dan ook.

o Ajax verloor geen van de laatste zestien wedstrijden in de groepsfase van de Champions League of Europa League (9 overwinningen, 7 keer gelijk). In november 2015 verloren de Amsterdammers voor het laatst in de groepsfase. Destijds was Fenerbahçe met 1-0 te sterk in de Europa League.