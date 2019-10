‘Commotie binnen Ajax om hoge bonus van falende directeur’

Het veelbesproken vertrek van Rutger Arisz bij Ajax heeft een staartje gekregen nu de jaarcijfers zijn gepresenteerd. De voormalig directeur, die voor 277.777 euro per jaar op de loonlijst stond, heeft een bonus van 37.500 euro en een beëindigingsvergoeding van 425.000 euro meegekregen. Volgens De Telegraaf is er binnen de club enige commotie ontstaan over deze bedragen, daar het een veelvoud is van de contractueel vastgelegde vertreksom van ongeveer 140.000 euro.

Ajax maakte eerder dit jaar via een persbericht wereldkundig dat Arisz had besloten om na twee jaar te vertrekken. De krant meldde echter dat hij door de raad van commisarissen naar de uitgang werd gedirigeerd, omdat hij faalde als directeur. Hij maakte van verschillende dossiers, waaronder die van de zaak-Nouri en de naamgeving van de Johan Cruijff ArenA, een puinhoop.

“De in totaal 462.500 euro zou het gedwongen vertrek volgens de boze werknemers bewijzen en onderstrepen dat Arisz inderdaad het lievelingetje van de commissarissen was”, zo klinkt het. Ter vergelijking: de inmiddels vertrokken financieel directeur Jeroen Slop kreeg na een dienstverband van ruim twintig jaar een prestatiebonus van 50.000 euro en een vertrekpremie van 486.000 euro. Volgens het dagblad wordt dat de rvc intern kwalijk genomen.

President-commissaris Leen Meijaard is om een reactie gevraagd. Hij verwijst naar de algemene vergadering van aandeelhouders op 15 november, waar tekst en uitleg zal worden gegeven over de gang van zaken. Ajax maakte bij het presenteren van de jaarcijfers ook de verdiensten van algemeen directeur Edwin van der Sar en directeur spelerszaken Marc Overmars bekend. Laatstgenoemde ontving, mede doordat hij zijn contract verlengde, total 2,3 miljoen euro. Van der Sar verdient jaarlijks 370.000 euro en ontving door het sportieve success van de club een bonus van bijna 750.000 euro.