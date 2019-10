Schokgolf door Engeland: ‘Hij zal zich afvragen of hij niet moet vertrekken’

In Engeland is het ongeloof groot na de 2-7 nederlaag die Tottenham Hotspur dinsdagavond op eigen veld leed tegen Bayern München in de Champions League. De Londense formatie kwam nog wel op voorsprong door een vroege treffer van Heung-Min Son, maar daarna volgde een harde afstraffing. Sterspeler Harry Kane krijgt na afloop het advies van Rio Ferdinand om te vertrekken bij Tottenham.

De Engelse spits kon, ondanks een doelpunt vanaf de strafschopstip, het verschil niet maken bij Tottenham en Ferdinand acht de kans niet groot dat the Spurs dit seizoen prijzen zullen winnen. Hij adviseert Kane daarom om verder te kijken. "Waarvoor ben je actief in het voetbal? Ben je actief om de rest van je carrière voor één club te spelen? Of wil je prijzen winnen?", vraagt de oud-verdediger en analist zich hardop af bij BT Sport. "Ziet Tottenham eruit als een ploeg die prijzen kan winnen? Ik vind van niet. Ze waren enkele jaren geleden beter."

Ferdinand wijst op zijn eigen spelersloopbaan. Hij verruilde Leeds United in 2002 voor Manchester United en won daarna tal van prijzen met the Red Devils. "Leeds is een vergelijkbaar voorbeeld. Misschien was ik een jaar of twee jonger. Ik maakte onderdeel uit van een ploeg die de halve finales van de Champions League haalde en bijna de landstitel won. Ik had de kans om te vertrekken en wilde prijzen winnen."

Ferdinand veronderstelt dat Kane een vertrek bij Tottenham inmiddels serieus overweegt, ondanks dat de spits afkomstig is uit de jeugdopleiding van de club en nog een contract tot medio 2024 heeft. "Hij zal zichzelf waarschijnlijk de vraag stellen of hij niet moet vertrekken. Die vraag moet snel beantwoord worden. Hij is 26 en je krijgt maar weinig kansen in je carrière. Kansen komen en gaan snel", waarschuwt de oud-stopper.