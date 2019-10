Real Madrid maakt fikse vraagprijs Martin Ödegaard bekend

Claudio Marchisio kondigt donderdag tijdens een persconferentie aan waar zijn toekomst ligt. De middenvelder vertrok transfervrij bij Zenit Sint-Petersburg, nadat zijn avontuur in Rusland door een zware knieblessure op een teleurstelling was uitgelopen. (Sky Italia)

Emre Can geldt nog altijd als hoofddoelwit van Real Betis. Juventus wees in de zomer nog een aanbieding van de Spaanse club voor de verdedigende middenvelder af, net als een bod van Paris Saint-Germain. (Estadio Deportivo)