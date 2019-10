Matthijs de Ligt spreekt van ‘omslag’: ‘Dat heb ik zelfs bij Ajax niet gedaan’

Matthijs de Ligt beleefde dinsdagavond een probleemloze avond met Juventus tegen Bayer Leverkusen. De Italiaanse grootmacht won op eigen veld met 3-0 van de Duitsers en staat zodoende na twee groepswedstrijden op vier punten in de groepsfase van de Champions League. De Ligt speelde centraal achterin een uitstekende wedstrijd en is tevreden over zijn ontwikkeling.

"Ik merk dat ik steeds beter gewend raak aan de jongens en aan de speelstijl. Vandaag was het goed", reageert de Nederlandse verdediger na afloop voor de camera van Veronica. De Ligt kende na zijn zomerse komst van Ajax een moeizaam begin bij Juventus, met als dieptepunt zijn zwakke optreden in de wedstrijd tegen Napoli (4-3 zege). Hij werd na dat duel bekritiseerd door de Italiaanse media, maar dat heeft De Ligt positief opgepakt. "Natuurlijk had ik liever een foutloze wedstrijd gespeeld tegen Napoli. Ik weet zelf ook wel dat dat niet kan. Misschien was het wel goed dat ik die wedstrijd zo speelde, want ik heb erna een snelcursus gekregen. Dat was fijn."

De Ligt erkent dat hij moest wennen aan zijn nieuwe omgeving, nadat hij Ajax voor minimaal 75 miljoen euro verruild had voor Juventus. "Het gaat nu heel goed. Natuurlijk is het in het begin wennen. Je bent bij Ajax aanvoerder en hebt daar veel voor het zeggen. Je moet hier toch je plekje zien te vinden. Ik heb het gevoel dat ik dat nu heb. Daar ben ik heel blij mee", legt de Oranje-international uit. "Italië staat bekend als een land waar het voetbal niet zo aanvallend is, maar er wordt wel een omslag gemaakt. Als je vandaag ziet hoe hoog wij verdedigen: dat heb ik zelfs bij Ajax niet gedaan."

"Er is natuurlijk een nieuwe trainer (Maurizio Sarri, red.) en ik ben niet de enige die daar aan moet wennen: dat geldt voor het hele team. Ik kom er dan ongelukkig uit. Helaas, maar uiteindelijk gaat het erom dat je elke dag en elke wedstrijd beter wordt, en dat gaat goed", aldus De Ligt, die uiteraard blij is met de zege op Leverkusen. "Je gaat de wedstrijd in om drie punten te halen. We weten wat Leverkusen kan, dat hebben we in de eerste helft ook gezien. We zijn erg blij met de overwinning."