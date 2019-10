Gözübüyük eist hoofdrol voor zich op en bestraft Guardiola bij City-zege

Manchester City heeft dinsdagavond in Groep C van de Champions League met de nodige moeite gewonnen van Dinamo Zagreb. The Citizens misten in de eerste helft kans op kans en vreesden even puntverlies op te lopen tegen de stugge Kroaten, maar namen in het tweede bedrijf alsnog afstand: 2-0. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük deed van zich spreken met een gele kaart voor Josep Guardiola.

Dinamo Zagreb kwam duidelijk voor een punt naar het Etihad Stadium en beperkte zich vanaf het begin tot verdedigen. Het was een wonder dat City niet al in de openingsfase op voorsprong kwam, want Sergio Agüero en Bernardo Silva kregen enorme kansen. Even later raakte Ilkay Gündogan de lat, terwijl David Silva in kansrijke positie net naast mikte. Diezelfde Silva claimde vlak voor rust een penalty, maar Gözübüyük wuifde het weg.

Guardiola bracht in de tweede helft Raheem Sterling voor Bernardo Silva en zag dat vrijwel direct beloond worden. Een vlotlopende combinatie kwam via Riyad Mahrez bij Sterling, die van dichtbij eenvoudig kon binnen tikken en daarmee zorgde voor de bevrijdende openingstreffer. City ging door en kreeg enorme kansen, maar zowel Agüero als David Silva kreeg de bal er niet in.

Gündogan ging in de slotfase naar het gras, maar Gözübüyük gaf opnieuw geen penalty, en werd in die beslissing gesteund door VAR Jochem Kamphuis. Guardiola uitte meerdere keren zijn ongenoegen over de arbitrage en kreeg zelfs een gele kaart van Gözübüyük. In de blessuretijd van de tweede helft maakte Phil Foden er nog 2-0 van na een vlijmscherpe en perfect uitgespeelde counter.