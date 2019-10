Gnabry en Lewandowski slachten Spurs in ongekende zevenklapper

Tottenham Hotspur heeft dinsdagavond een bijzonder pijnlijke nederlaag tegen Bayern München in de Champions League geleden. In eigen stadion begonnen de Londenaren nog hoopvol met de openingstreffer van Heung-Min Son, maar Bayern kwam terug en maakte met name via Serge Gnabry en Robert Lewandowski ongenadig gehakt van the Spurs: 2-7. Het werd de grootste thuisnederlaag van Tottenham ooit. Rode Ster Belgrado zegevierde tegelijkertijd in dezelfde groep over Olympíacos.

Tottenham Hotspur - Bayern München 2-7

In de spectaculaire openingsfase had Bayern al na twee minuten op voorsprong kunnen staan, maar Gnabry werkte na een prachtige solo niet secuur af. Enkele minuten later had Son kunnen scoren, maar de inzet van de Zuid-Koreaan werd gekeerd door doelman Manuel Neuer. In de twaalfde minuut kwam Tottenham alsnog op voorsprong. Corentin Tolisso leverde de bal knullig in bij Moussa Sissoko, die direct Son aan het werk zette. De aanvaller verschalkte in de verre hoek Neuer: 1-0.

Lang konden the Spurs niet genieten van de voorsprong, want drie minuten later maakte Bayern gelijk. Joshua Kimmich ontving een afgeslagen bal en haalde van buiten het strafschopgebied prachtig uit: 1-1. Na de gelijkmaker bleef sprake van een open wedstrijd. Tanguy Ndombele had Tottenham opnieuw op voorsprong moeten zetten, maar zijn zwakke inzet werd eenvoudig tegen gehouden. Vlak voor rust sloeg Bayern-spits Robert Lewandowksi toe, door uit de draai doelman Hugo Lloris te verschalken: 1-2. In dezelfde aanval had de Poolse spits even daarvoor Jan Vertonghen op prachtige wijze te kijk gezet.

Vroeg in de tweede helft werd de schade voor Tottenham al snel veel groter. Na een vlotte combinatie met Benjamin Pavard stoomde Serge Gnabry op, waarna de Duitser Toby Alderweireld passeerde en simpel afwerkte: 1-3. Dom balverlies van Harry Winks deed de bal twee minuten later opnieuw bij Gnabry belanden, die ditmaal via de binnenkant van de paal raak schoot: 1-3. De wedstrijd leek daarmee beslist, ware het niet dat de Londenaren binnen enkele minuten terugkwamen via een strafschop van Harry Kane: 2-4.

Tottenham drong vervolgens aan en werd via invaller Christian Eriksen gevaarlijk. Het schot van de Deen werd echter vrij eenvoudig gekeerd door Neuer. Aan de andere kant wilde Coman een penalty, maar ditmaal legde Clément Turpin de bal niet op de stip. In de 82ste minuut maakte Bayern aan alle onzekerheid een einde: Gnabry werd diep gestuurd door Thiago Alcántara, nam de bal prachtig aan en bleef oog in oog met Lloris rustig: 2-5. Tottenham liet het daarna helemaal lopen en zag Lewandowski en Gnabry de eindstand op een zeer pijnlijke 2-7 bepalen.

Rode Ster Belgrado - Olympiacos 3-1

De krachtmeting in Belgrado kwam traag op gang, maar daarna namen de bezoekers het initiatief. Na ruim twintig minuten spelen ontsnapte de thuisploeg van Vladan Milojevic, die Rajiv van La Parra aan het startsignaal liet verschijnen, aan de 0-1 toen een inzet van Guerrero maar net naast ging. Een minuut later liet de aanvaller ook een kopkans onbenut. Negen minuten voor de onderbreking sloeg Olympiacos alsnog toe: na een diepe vrije trap van Giorgios Masouras was het Rubén Semedo die de bal uit een moeilijke hoek achter Milan Borjan werkte: 0-1. Een hard gelag voor Rode Ster, dat weliswaar met een achterstand de rust in ging, maar het redelijke tot goede spel niet kon vertalen in gevaar voor het Griekse doel.

Rode Ster Belgrado startte goed aan de tweede helft, al ontbrak het bij de pogingen van Dusan Jovancic en Milos Degenek aan precisie. Dat gold ook voor een schot van Van La Parra. Na nog geen uur spelen moest Olympiacos met tien man verder, toen Yassine Benzia een tweede gele kaart kreeg voor een overtreding op José Cañas. Een belangrijk moment, daar de ploeg van Milojevic daarna voor de ommekeer zorgde. Milos Vulic tekende in de 62e minuut, vlak na de wissel van Van La Parra, van dichtbij voor de 1-1 en drie minuten voor het einde tekende Nemanja Milunovic voor de 2-1. De verdediger kopte de bal achter José Sa na een hoekschop van Marko Marin. Richmond Boakye, de vervanger van Van La Parra, bepaalde de eindstand.