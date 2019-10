Weer drama voor Marten de Roon en Hans Hateboer in Champions League

Atalanta heeft dinsdagavond opnieuw een domper in de groepsfase van de Champiopns League te verwerken gekregen. Na de 4-0 nederlaag in de eerste groepswedstrijd bij Dinamo Zagren leed het team van Gian Piero Gasperini in extremis een thuisnederlaag tegen Shakhtar Donetsk: 1-2. De teller van de Serie A-club staat na twee duels zodoende op nul punten en dat is een hard gelag, zeker met oog op de dubbele confrontatie met Manchester City.

De ploegen van Gasperini en Lusi Castro hielden elkaar in de eerste helft in evenwicht. Na dertien minuten spelen had Atalanta een uitgelezen mogelijkheid om aan de leiding te gaan, na een charge van Serhiy Kryvtsov op Josip Ilicic in het zestienmetergebied. Ilicic nam vervolgens zelf de toegekende penalty, maar Andriy Pyatov raadde zijn intenties. Een kwartier later verscheen de 1-0 alsnog op het scorebord en was Pyatov juist de schlemiel.

De doelman timede een voorzet van Hans Hateboer, die net als Marten de Roon in de basis stond, vanaf de rechterkant niet goed, ging onder de bal door en zag hoe Duvan Zapata het leer in het lege doel knikte. Het was de eerste Champions League-goal ooit van Atalanta: 1-0. Shakhtar zocht meteen naar een gelijkmaker en verhoogde de druk op het doelgebied van Pierluigi Gollini. De keeper moest uiteindelijk vlak voor rust de gelijkmaker incasseren. Junior Moraes liet José Luis Palomino zijn hielen zien na een pass van Alan Patrick, omspeelde Gollini en scoorde: 1-1.

Atalanta kwam op slag van rust zelfs nog goed toen een heerlijke vrije trap van Marlos op de lat eindigde. Ook in de tweede helft waren de teams qua balbezit aan elkaar gewaagd, maar de bezoekers wonnen meer persoonlijke duels en oogden ook gevaarlijker. Halverwege de tweede helft liet Zapata zich gelden. Na een lage pass van Alejandro Gómez schoot de spits de bal maar net naast en vijf minuten later keerde Pyatov zijn krachtige inzet van dichtbij.

In de extra tijd had Gómez de 2-1 op zijn schoen, maar het was wederom Pyatov die de bezoekers op de been hield. In de vijfde minuut van de extra tijd voltrok zich het drama voor Atalanta. Na een aanval van de Italianen zette Shakhtar snel een tegenaanval in, met Dodo aan de rechterkant. De pass van de Braziliaan richting Solomon was subliem en dat gold ook voor de afronding: de Israëliër omspeelde Gollini en werkte de 1-2 binnen.