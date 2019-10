Real Madrid kan stunt van Club Brugge nipt voorkomen

Real Madrid heeft dinsdagavond ternauwernood kunnen voorkomen dat ook de tweede groepswedstrijd in de Champions League in een nederlaag eindigde. Na de 3-0 nederlaag tegen Paris Saint-Germain in het eerste groepsduel eindigde het thuisduel met Club Brugge in 2-2, dankzij een late treffer van Casemiro. Het team van Zinédine Zidane voorkwam zodoende dat men voor het eerst sinds 1981 drie Europese duels op rij verloor, na de eerdere nederlagen tegen Ajax (1-4) en zogezegd PSG (3-0).

Fikse fluitconcerten daalden neer op de spelers van Real Madrid na het klinken van het rustsignaal. Ofschoon het team van Zidane voldoende kansen kreeg om de ruststand er anders eruit te laten zien, was het Club Brugge dat na 45 minuten met een dubbele voorsprong de kleedkamers van het Santiago Bernabéu opzocht. Het bezoek had slechts tien minuten nodig om aan de leiding te gaan. Na een pass van de op links doorgebroken Percy Tau frommelde de struikelende en vrijstaande Dennis de bal achter de uitglijdende Thibaut Courtois: 0-1. Real Madrid claimde buitenspel, maar daar wilde ook de VAR niet aan.

Het team van Zidane probeerde meteen de tussenstand te nivelleren, maar de gebrekkige afronding speelde de thuisploeg parten. Een inzet van Luka Modric ging naast en Simon Mignolet reageerde goed op een kopbal van Raphaël Varane na een corner. Tien minuten voor rust eindigde een schot van Toni Kroos ook maar niet in het Brugse doel. Luttele minuten later sloeg Club Brugge andermaal toe en klonken de eerste lichte fluitconcerten al in het stadion. Modric verspeelde de bal op eigen helft knullig aan Dennis, die op het Madrileense doel kon afstormen en wederom al struikelend voor de 0-2 zorgde.

Na de onderbreking keerden Courtois en Nacho Fernández niet meer terug en maakten Alphonse Aréola en Marcelo hun opwachting. Hoewel Real Madrid naar de aansluitinsgoal zocht, kwam de thuisploeg ook goed weg toen Aréola tijdig ingreep en de 0-3 van Dennis voorkwam. Een cruciale redding, daar Sergio Ramos niet veel later de 1-2 tegen de touwen kopte. Club Brugge kreeg de bal niet weg uit het strafschopgebied en uiteindelijk zette de verdediger bij de verste paal zijn hoofd tegen een voorzet van Karim Benzema. De VAR constateerde geen buitenspel vanwege de positie van Clinton Mata.

De aansluitingstreffer inspireerde Real Madrid, maar Club Brugge hield met hangen en wurgen stand en Zidane koos er na 66 minuten spelen voor om zijn laatste wissel toe te passen: Lucas Vázquez maakte plaats voor Vinicius Junior. In de slotminuten gaf het team van Philippe Clement het duel uit handen. Ruud Vormer kreeg een tweede gele kaart voor een overtreding van achteren op Vinicius Junior en uit de vrije trap van Kroos kwam Real Madrid op 2-2. Het was Casemiro die de bal heerlijk in de hoek achter Mignolet kopte. Het team van Zidane zocht middels een slotoffensief naar een winnende treffer, maar ook in de vier minuten extra tijd bleef de 3-2 uit.