Griezmann baart opzien en erkent moeizame relatie met Messi

Antoine Griezmann is sinds dit seizoen actief voor Barcelona, nadat de Catalaanse club 120 miljoen euro overmaakte naar Atlético Madrid voor de diensten van de Fransman. Hij moet voorin bij Barcelona een gouden duo gaan vormen met Lionel Messi, maar voorlopig verloopt de samenwerking tussen de twee nog moeizaam. Griezmann en Messi speelden pas drie wedstrijden samen en ook buiten de lijnen zijn de twee nog op zoek naar de juiste afstemming.

Griezmann werd dinsdag daags voor het Champions League-duel van Barcelona met Internazionale op een persconferentie gevraagd naar het contact met Messi en gaf zonder blikken of blozen toe dat de communicatie voorlopig uiterst moeizaam verloopt. "Hij is niet iemand die veel praat. Ik ook niet, dus het is moeilijk voor ons om met elkaar te praten", zo wordt de Frans international geciteerd door onder meer Marca. "Ik heb hem wat Mate (een vooral in Zuid-Amerika bekende drank, red.) gebracht, dus we gaan de goede kant op. We moeten leren met elkaar in contact te staan. Ik ben hier om te helpen."

Griezmann is sinds zijn zomerse komst van Atlético nog zoekend naar de juiste vorm. In de acht wedstrijden die hij tot dusver speelde voor Barcelona, wist hij drie doelpunten te maken. "Ik voel me goed, maar ik moet beter, vooral in mijn manier van bewegen", gaf de spits toe. "Ik moet ervoor zorgen dat ik meer betrokken raak in het spel en meer breng op de flank. Ik voel me goed, ben vol vertrouwen, maar ik besef dat ik nog iets mis om de best mogelijke Griezmann te zijn."

Griezmann is tot slot op zijn hoede voor de kwaliteiten van Inter en heeft in het bijzonder mooie woorden over voor Antonio Conte, sinds dit seizoen de trainer van de Italiaanse club "Hij is een geweldige trainer die zijn ploeg goed traint. Het zal morgen een lastige wedstrijd worden. We zullen op ons best moeten zijn om de drie punten te pakken. Wedstrijden in de Champions League zijn altijd speciaal, en zeker nu het mijn eerste thuiswedstrijd is. Ik kijk er enorm naar uit."