Albert Celades manoeuvreert zich in underdogpositie voor duel met Ajax

Voor Ajax staat woensdagavond de uitwedstrijd tegen Valencia in de groepsfase van de Champions League op het programma. Beide ploegen begonnen op de eerste speeldag met een overwinning aan het hoofdtoernooi van het miljardenbal. Toch manoeuvreert Valencia-trainer Albert Celades zijn ploeg in de underdogpositie voor de ontmoeting met de Amsterdammers.

Valencia wist afgelopen zaterdag met 0-1 te winnen op bezoek bij Athletic Club. “Om van Ajax te winnen, moeten we op dezelfde manier spelen als in San Mamés”, wijst Celades op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd richting de gewonnen wedstrijd in Bilbao. “Als kind ben ik opgegroeid met Johan Cruijff en ik heb het geluk gehad om onder Louis van Gaal te trainen. Ik ken de Nederlandse voetbalfilosofie.”

“Ajax is enkele goede spelers verloren, maar ze hebben zich ook weer versterkt. Ik weet niet zeker of het genoeg is als we hetzelfde brengen als in San Mamés, misschien moeten we nog meer laten zien. We moeten in ieder geval een nagenoeg perfecte wedstrijd spelen om van Ajax te kunnen winnen”, vervolgt de oefenmeester. “We gaan ons nu zo goed mogelijk voorbereiden op de wedstrijd. Het belangrijkste is dat spelers situaties herkennen.”

“Het lijkt erop dat er woensdag een prachtige sfeer zal ontstaan en de spelers verdienen respect. Als het Mestalla achter de spelers staat, pakt dat altijd goed uit”, zegt Celades, die enkele weken geleden de ontslagen Marcelino opvolgde. Valencia won zijn eerste groepswedstrijd in de Champions League met 0-1 van Chelsea. “Ik probeer me zoveel mogelijk aan de spelers aan te passen, zodat ik het uiterste uit ze kan halen. Ik houd me niet bezig met wat er in de andere wedstrijd gebeurt, we zien aan het einde van de rit wel hoe de zaken ervoor staan.”