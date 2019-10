Omstreden Garcia de la Vega overweegt nieuw personeel in te huren

Mauricio Garcia de la Vega is geenszins van plan te vertrekken bij Roda JC Kerkrade. De Mexicaanse investeerder, die vrijdagavond door supporters het Parkstad Limburg Stadion werd uitgejaagd, heeft dinsdagmiddag tijdens een ‘ontmoeting met enkele mediavertegenwoordigers’ nog eens laten weten dat hij voorlopig aanblijft in Kerkrade, zo meldt het ANP. Bovendien is hij van plan om nieuw personeel in te huren.

“Ik blijf”, zo zou Garcia de la Vega hebben laten weten. De positie van de Mexicaanse investeerder leek onhoudbaar, daar hij vrijdagavond in de rust van de wedstrijd tussen Roda en De Graafschap (1-1) het stadion uitgejaagd werd door een groep boze supporters. Zij eisen dat Garcia de la Vega onmiddellijk zijn biezen pakt, omdat hij de gemaakte financiële afspraken voorlopig niet nakomt.

Het kantoorpersoneel van Roda meldde zich maandag massaal ziek, maar dat vormt voor Garcia de la Vega geen reden om te vertrekken. “Ik lijk wel de enige in dit gebouw die nog werkt”, zei de Mexicaanse investeerder. Hij zou overwegen om mensen in te huren om de momenteel zieke werknemers te vervangen. Garcia de la Vega beaamt overigens dat de ontstane situatie ‘moeilijk’ is.

Desondanks is hij ervan overtuigd dat alle problemen kunnen worden opgelost en daarom heeft hij om steun gevraagd van alle betrokkenen. De voorbije dagen werd er gesteld dat er 250.000 euro moet worden betaald als de Mexicaan vertrekt, maar hij ontkent dat er sprake is van een dergelijke ‘vertrekpremie’. “We kunnen over alles spreken”, zo voegde Garcia de la Vega daar volgens het ANP nog aan toe.