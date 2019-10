FC Utrecht ontvouwt ambities en onthult nieuwe algemeen directeur

FC Utrecht verandert de structuur van de directie, met Thijs van Es als nieuwe algemeen directeur in de Galgenwaard. Joost Broerse blijft aan als commercieel directeur en de oud-speler gaat zich volledig richten op de ontwikkeling van corporate partnerships, terwijl Jordy Zuidam niet langer manager voetbalzaken is, maar technisch directeur. De veranderingen zijn onderdeel van een driejarige strategie en visie om de groei van de club op korte termijn een boost te geven.

“Met de benoeming van Thijs van Es tot algemeen directeur wordt beoogd de snelheid van besluitvorming binnen FC Utrecht te bevorderen”, verklaart voorzitter Pieter Leyssius namens de raad van commissarissen in een reactie op de clubsite. “Hiermee kunnen we slagvaardiger worden wat belangrijk is voor de realisatie van onze strategie.” Van Es en Zuidam vormen statutair gezien de directie van Utrecht.

“Ik ben er natuurlijk trots op om benoemd te worden tot algemeen directeur van de club van mijn stad, FC Utrecht”, reageert Van Es op zijn aanstelling. “Op het technisch domein presteren we de afgelopen vier seizoenen in de subtop. En ook maatschappelijk realiseren we steeds vaker onze ambities. Het is zaak om op alle vlakken, zowel intern als extern, door te blijven ontwikkelen en daarmee structureel een subtopper te zijn. Daar gaan we in de komende jaren alles aan doen, met de visie als leidraad.”