Opmerkelijke ontboezeming over Man City-vedette: ‘Hij was klein en traag’

David Silva veroverde met Spanje de wereldtitel in 2010 en stapte later die zomer voor dertig miljoen euro over van Valencia naar Manchester City. De middenvelder is inmiddels niet meer weg te denken bij the Citizens, maar Joe Hart, destijds doelman van de Engelse kampioen, was negen jaar geleden niet bepaald onder de indruk van Silva.

“Toen de ‘tovenaar’ in 2010 naar Manchester City kwam, had ik werkelijk geen idee wie hij was”, wordt de doelman van Burnley dinsdag geciteerd door onder meer Marca. “Hij kostte de club dertig miljoen euro, maar Silva was klein, traag en alleen vaardig met zijn linkerbeen. Daarnaast wist hij niet zeker wat zijn positie in het elftal zou zijn.”

Hart was wel onder de indruk van de Silva die hij buiten het veld meemaakte. “Hij leek me een fijne kerel, al was zijn beheersing van de Engelse taal niet geweldig”, aldus de voormalige sluitpost van Manchester City. “Silva was niet gelijk een doorslaand succes, maar zijn degelijkheid en kwaliteiten stonden al snel buiten kijf. Er is niets negatiefs over hem te melden, alleen het feit dat hij heel klein is.”

Silva kan volgens Hart ook gemeen zijn. “Als hij iemand had neergehaald of een kopbal had gewonnen, dan bleef hij daar maar over doorgaan. Silva leek oprecht geen interesse te hebben in de mooie kant van het voetbal, hij leek het veel mooier te vinden om af en toe iemand keihard onderuit te halen.” De 33-jarige middenvelder uit Spanje heeft al aangegeven dat hij zijn aflopende contract bij Manchester City niet gaat verlengen.