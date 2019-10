OGC Nice zet stelende ploeggenoot van Kasper Dolberg op straat

Lamine Diaby-Fadiga is niet langer speler van OGC Nice, zo maakt de Franse club via de officiële kanalen bekend. Les Aiglons melden dat de achttienjarige aanvaller het horloge van ploeggenoot Kasper Dolberg uit de kleedkamer heeft gestolen en dat om die reden besloten is om de wegen te laten scheiden.

De spits was nog in het bezit van een tot 2021 lopend contract, maar men heeft besloten om die per direct te verscheuren. “Los van de sportieve en financiële motivaties, kan OGC Nice dit gedrag niet accepteren. Hiermee heeft hij het vertrouwen van alle medewerkers van de club geschonden”, zo schrijft men in een statement op de officiële website. Diaby-Fadiga speelde dit seizoen zeven wedstrijden voor de club uit Zuid-Frankrijk.

Dolberg merkte op 18 september dat zijn horloge, ter waarde van 70.000 euro, uit de kleedkamer was ontvreemd. Ruim een week later kwam Diaby-Fadiga, die werd opgeleid door OGC Nice, in beeld als verdachte van de diefstal. De Franse club startte daarop een disciplinair onderzoek en daaruit is klaarblijkelijk de conclusie gekomen dat de jonge aanvaller schuldig is. Diaby-Fadiga moest zich vorige week melden bij de clubleiding en in dat gesprek gaf de jeugdinternational toe dat hij het horloge van Dolberg daadwerkelijk had gestolen.

Dolberg, aanvoerder Dante en trainer Patrick Vieira kregen excuses aangeboden en Diaby-Fadiga gaf tevens te kennen dat hij de waarde van het horloge van Dolberg zou vergoeden. Ontslag was echter onvermijdelijk geworden. Nice en Dolberg hebben naar verluidt als tegenprestatie hun aanklacht tegen de jonge aanvaller ingetrokken. Overigens lijkt Diaby-Fadiga niet lang zonder club te hoeven zitten, want volgens L’Équipe heeft Paris FC hem reeds een aanbieding gedaan.