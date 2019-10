‘Atlético Madrid-middenvelder volgende slachtoffer van inbraakgolf'

Er heeft een inbraak plaatsgevonden in het huis van Atlético Madrid-middenvelder Thomas Partey, zo weet El Partidazo de COPE dinsdag te melden. De huidhoudster was op dat moment aanwezig in de woning van Partey, maar raakt niet gewond bij de overval. De international van Ghana verblijft momenteel in Rusland voor het Champions League-duel van Atlético met Lokomotiv Moskou van dinsdagavond.

Het incident rondom Partey volgt enkele dagen na het nieuws dat de woning van Casemiro was leeggeroofd tijdens de derby tussen Real Madrid en Atlético van zaterdag. De vrouw en kinderen van Casemiro waren thuis op het moment van de overval, maar liepen wonderwel geen letsel op. Real heeft zijn spelers al gewaarschuwd om geen video’s van huizen op social media-kanalen te plaatsen, al lijkt de waarschuwing de inbraakgolf voorlopig niet te stoppen.

Real-aanvaller Lucas Vázquez was deze zomer slachtoffer van een inbraak op zijn huis, terwijl hij met zijn gezin op vakantie was. Het resulteerde in een noodkreet van zijn vrouw Maca Capilla op Instagram. “De ene inbraak volgt de andere op. Wanneer kan ik rustig leven in mijn huis? En wanneer kan ik zonder gestoord te worden naar mijn werk?” Real-trainer Zinédine Zidane gebeurde nog niet zolang geleden hetzelfde, net als Isco.

Het zijn echter niet alleen de spelers van Real die worden getroffen door inbraken. Ook Barcelona-spelers Gerard Piqué, Jordi Alba en Arthur Melo hebben in het recente verleden te maken gehad met inbrekers. Volgens Marca is de laatste jaren bij in totaal vijftien profvoetballers in Spanje ingebroken.