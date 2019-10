‘Met PSV hebben we intensief contact, hetzelfde geldt voor Ajax’

De KNVB heeft intensief contact met Ajax-verdediger Sergiño Dest en PSV-middenvelder Mohamed Ihattaren, die nog steeds twijfelen over hun interlandloopbaan. Dest heeft inmiddels al in vriendschappelijk verband gespeeld voor de Verenigde Staten, terwijl Ihattaren de keuze tussen het Nederlands elftal en Marokko voor zich uit heeft geschoven vanwege zijn zieke vader. Nico-Jan Hoogma, directeur topvoetbal bij de KNVB, zegt in gesprek met Voetbal International dat men probeert om het duo te overtuigen.

Als Dest later deze maand Team USA vertegenwoordigt in de CONCACAF Nations League, dan is een switch naar Oranje niet langer mogelijk. “Ronald Koeman en ik hebben een gesprek gevoerd met Dest en zijn zaakwaarnemer”, zegt Hoogma, die stelt dat het lastig om een speler te overtuigen, omdat de 'argumenten beperkt zijn'. “We kunnen niet schermen met geld, er is niet zoals bij een club transferbeleid waarbij je zelf invloed uitoefent op het aantal concurrenten dat zich aandient, en we doen ook geen moreel beroep vanwege een vermeende schatplichtigheid aan een land.”

Koeman over Ihattaren: 'Snap dat het een moeilijke keuze is'

“Ronald en ik vertellen een puur inhoudelijk verhaal, waarin wij een sportief plaatje schetsen en uitleggen waarom we hen kwalitatief goed genoeg vinden om een speler te worden van het Nederlands elftal”, vervolgt Hoogma zijn relaas. Hij benadrukt dat er geen basisplaats beloofd kan worden, maar dat er wel op de concurrentie gewezen kan worden. "Dest moet op basis van ons verhaal een afweging maken: Ga ik me nu definitief aan Amerika binden of kies ik voor het Nederlands elftal?” Dest kwam onder de aandacht van Koeman vanwege zijn goede prestaties voor Ajax eerder dit seizoen.

Volgens Hoogma speelt de kwestie-Ihattaren al langer bij de KNVB. “Hij is uiteraard nadrukkelijk in beeld. Met PSV hebben we intensief contact. Ronald met Mark van Bommel, ikzelf met John de Jong en Toon Gerbrands. Hetzelfde geldt voor Ajax en Dest. In die gesprekken overleggen we: Hoe gaan we nou gezamenlijk ervoor zorgen dat hij voor ons kiest? Clubs hebben ook liever dat spelers in de buurt blijven en niet elke interlandperiode lang moeten reizen. Zitten ze bij de KNVB, dan kunnen ze bovendien snel schakelen als er iets aan de hand is.” Ihattaren werd onlangs op eigen verzoek niet geselecteerd voor Jong Oranje omdat hij langer wil nadenken over zijn toekomst als international.

Hoogma benadrukt dat Koeman onlangs heeft gesproken met Ihattaren rondom de topper tussen PSV en Ajax. “We respecteren zijn wens op dit moment even rust te hebben omdat zijn vader ziek is”, aldus de KNVB-bestuurder. “We steken er veel energie in, omdat we veel toekomst zien in deze spelers. Al een langere periode is er regelmatig contact. Het is niet zo dat wij een verhaaltje houden en denken: Laten we hem maar selecteren, dan hebben we hem in elk geval binnen.”