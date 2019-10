‘Barcelona noteert transfertargets en denkt aan voormalig Ajax-doelwit’

De Spaanse transfermarkt sloot een maand geleden, maar volgens ESPN is Barcelona nu al bezig met aanwinsten voor volgend jaar. Dinamo Zagreb-aanvaller en voormalig Ajax-doelwit Dani Olmo staat naar verluidt op het lijstje van de Catalaanse grootmacht, terwijl ook de namen van Emerson (Real Betis) en Fabián Ruiz (Napoli) rondzingen in het Camp Nou.

Olmo verliet Barcelona op zestienjarige leeftijd voor een contract bij Dinamo en door zijn goede prestaties aldaar is de 21-jarige aanvaller op de radar van de kampioen van Spanje verschenen. Olmo, die met Spanje Onder-21 deze zomer de Europese titel veroverde, werd genoemd bij onder meer Ajax, Atlético Madrid en Tottenham Hotspur. Vanwege de vermeende vraagprijs van veertig miljoen euro haakten echter veel belangstellende clubs af. De jeugdinternational staat desondanks open voor de stap naar een Europese topclub.

Emerson werd in januari voor circa twaalf miljoen euro overgenomen van Atlético Mineiro, al werd de rechtsback gelijk verhuurd aan Betis, dat de helft van de transfersom voor zijn rekening had genomen. Barcelona heeft de optie om Emerson in 2021 voor zes miljoen euro definitief over te nemen, al is het volgens ESPN goed mogelijk dat de vleugelverdediger een jaar eerder naar Catalonië wordt gehaald. De Braziliaanse flankspeler wordt gezien als mogelijke opvolger van Nélson Semedo, die in de afgelopen transferperiode werd begeerd door zowel Atlético als Paris Saint-Germain.

Ruiz werd vorige week door Mundo Deportivo al in verband gebracht met Barcelona, dat rekening houdt met een tussentijds vertrek van de middenvelders Ivan Rakitic en Arturo Vidal. De Spaanse middenvelder, die Betis een jaar geleden voor dertig miljoen euro inruilde voor Napoli, werd zondag in de thuiswedstrijd tegen Brescia (2-1) uitvoerig bekeken door technisch directeur Éric Abidal.