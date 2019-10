‘Stelende ploeggenoot van Kasper Dolberg krijgt de wacht aangezegd’

Lamine Diaby-Fadiga is volgens L'Équipe ontslagen door OGC Nice nadat hij vorige week had toegeven een peperduur horloge van ploeggenoot Kasper Dolberg te hebben gestolen. De excuses van de aanvaller boden geen soelaas. Volgens de Franse sportkrant is de inmiddels clubloze Diaby-Fadiga op weg naar Paris FC, hekkensluiter in de Ligue 2.

Dolberg merkte half september dat het uurwerk, met een geschatte waarde van 70.000 euro, was ontvreemd uit een kleedkamer op het trainingscomplex van Nice en de ex-aanvaller van Ajax deed gelijk aangifte bij de lokale politie. Uit onderzoek van de politie en van Nice zelf kwam Diaby-Fadiga al snel als hoofdverdachte naar voren.

De pas achttienjarige aanvaller moest zich vorige week melden bij de clubleiding en in dat gesprek gaf de jeugdinternational toe dat hij het horloge van Dolberg daadwerkelijk had gestolen. Dolberg, aanvoerder Dante en trainer Patrick Vieira kregen excuses aangeboden en Diaby-Fadiga gaf tevens te kennen dat hij de waarde van het horloge van Dolberg zou vergoeden. Ontslag was echter onvermijdelijk geworden. Volgens L'Équipe hebben Nice en Dolberg als tegenprestatie hun aanklacht tegen de jonge aanvaller ingetrokken.