Ajax-periode eindigde in nachtmerrie: ‘Waarom moet dit nou gebeuren?’

Kolbeinn Sigthorsson speelde in Nederland voor AZ en Ajax en vooral zijn vier seizoenen bij laatstgenoemde club werden overschaduwd door blessureleed. Sigthorsson verruilde Ajax in 2015 voor FC Nantes en speelt inmiddels in Zweden voor AIK Solna, waar de IJslandse aanvaller zich gelukkig voelt.

Sigthorsson vond het vooral mentaal zwaar dat hij zelden geheel fit was bij Ajax. “Elke keer begon ik lekker aan een seizoen, maar lag ik er daarna een paar maanden uit”, verzucht de voormalige Ajacied in gesprek met VICE Sports. “Gelukkig heb ik over de jaren wel wat belangrijke goals voor Ajax kunnen scoren en drie titels gewonnen, daar ben ik trots op. Maar ik heb het gevoel dat ik veel meer had kunnen geven als ik langer fit was geweest. Ik heb pech gehad.”

“In mijn tweede seizoen bij Ajax lag ik er bijvoorbeeld al snel een half jaar uit met een schouderblessure, die ging uit de kom”, vervolgt Sigthorsson de terugblik op zijn jaren in Amsterdam. “Het herstel duurde langer dan verwacht, omdat de schouderoperatie niet goed was gegaan. Ze hadden een fout gemaakt, waardoor ik nog een keer geopereerd moest worden. Daarna heeft het nog jaren geduurd voordat ik mijn linkerschouder weer honderd procent kon gebruiken. Ik dacht: Shit, waarom moet dit nou gebeuren bij Ajax?”

Er waren meer tegenslagen voor Sigthorsson, want toenmalig trainer Frank de Boer gebruikte hem in zijn laatste twee seizoenen bij Ajax regelmatig als vleugelaanvaller. De 29-jarige aanvaller uit IJsland ziet zichzelf toch echt meer als centrumspits. “Maar goed, als voetballer wil je gewoon minuten maken, dus ik speelde daar als hij dat wilde. Ik vond het niet erg en heb geprobeerd het zo goed mogelijk in te vullen. Toen ik in mijn laatste seizoen bij Ajax weer geblesseerd raakte, kwam Arek Milik erin. Hij heeft het gewoon geweldig gedaan in de spits en scoorde veel, dus het was voor mij het beste om weg te gaan.” Nantes betaalde drie miljoen euro voor Sigthorsson, die bij Ajax tot 35 doelpunten in 105 wedstrijden kwam.