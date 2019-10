‘AZ maakt een zeer goede kans, ze zijn favoriet tegen Manchester United’

AZ plaatste zich via BK Häcken, Mariupol en FC Antwerp voor de groepsfase van de Europa League en de Alkmaarders speelden twee weken geleden hun eerste wedstrijd gelijk tegen Partizan Belgrado. Donderdag staat er een mooi affiche op het programma als Manchester United op bezoek komt in het Cars Jean Stadion, het tijdelijke onderkomen van AZ. Kenneth Perez heeft hoge verwachtingen van het treffen in Den Haag.

“AZ laat nu over een langere periode zien dat ze steeds een goed niveau halen”, begint de oud-speler van de club bij FOX Sports. De Deen is enthousiast over het spel dat AZ zondag liet zien tijdens de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Heracles Almelo: “Ze kregen bizar veel kansen. Hoe zij voetballen… Waar ik vooral onder de indruk van ben is dat ze maar drie goals tegen hebben. Het zit heel goed in elkaar.”

“Ajax speelt ook goed, maar krijgt veel kansen tegen. Als de tegenstander het beter uitspeelt kan dat tot goals leiden. Bij AZ zie je niet dat de tegenstander vier keer voor de keeper komt”, gaat hij verder. Perez denkt dat de laatste wedstrijd tegen FC Antwerp, waarin AZ uiteindelijk in de verlenging met 4-1 van de Belgen won, een kantelpunt is geweest: “Daardoor zijn ze een betere ploeg geworden.”

Hij verwacht dan ook veel van het treffen van donderdag en vindt de Alkmaarders niet minder dat Manchester United: “Ze maken een zeer goede kans. Ze zijn favoriet, wat mij betreft. Ik zag Manchester United tegen Leicester. Het was zo slecht. Ik denk dat AZ favoriet is, maar op papier blijft het Manchester United, dus je hebt wel het gevoel dat het een lastige tegenstander is. Als AZ daar niet onder de indruk van raakt, maken ze een heel grote kans om te winnen.”