‘Ten Hag zegt: ‘Train voor de basis, maar houd nergens rekening mee’’

Siem de Jong keerde afgelopen zomer terug van een dienstverband op huurbasis bij Sydney FC en sloot zich vervolgens weer aan bij de selectie van Ajax. De dertigjarige middenvelder is inmiddels weer helemaal fit en kwam in de afgelopen weken als invaller in de slotfase in actie tegen sc Heerenveen en FC Groningen. Op meer minuten dan zo hier en daar een invalbeurt durft hij voor dit seizoen echter niet te hopen.

“Ik verricht veel extra trainingsarbeid, zowel indoor als outdoor. Ik maak meer meters, meer loopjes, doe meer aan krachttraining. En als de A-selectie een rustige training voor de boeg heeft, dan sluit ik soms aan bij het tweede elftal”, vertelt De Jong, die met trainer Erik ten Hag heeft afgesproken bij Ajax aan zijn algehele fitheid te werken en waar nodig in actie te komen bij de hoofdmacht, in gesprek met Het Parool.

Veltman als opvolger van De Ligt: 'Ik doe het meer op slimheid'

De zesvoudig international beschikt in Amsterdam over een aflopend contract, maar hoopt na dit seizoen nog een aantal jaar op niveau te kunnen voetballen. “Erik ten Hag zegt ook: ‘Train om basisspeler te worden, je weet nooit hoe het loopt, maar houd nergens rekening mee.’ Toch hoop ik van waarde te kunnen zijn voor het team.” De Jong won in het verleden vier landstitels met Ajax, maar denkt dat het huidige elftal beter is dan het team dat Frank de Boer destijds tot zijn beschikking had: “Die titels waren vooral een collectieve prestatie. Individueel is er nu meer kwaliteit.”

Dat de middenvelder twee keer mocht invallen in dit elftal, vormt voor hem dan ook de bevestiging dat hij op de goede weg is: “Want deze trainer deelt geen cadeautjes uit.” Ten Hag probeert De Jong bovendien te prikkelen om het beste uit zichzelf te halen en verwees daarbij al een aantal keer naar de zes jaar oudere Klaas-Jan Huntelaar: “Ik hoop ook nog een tijdje te kunnen spelen. Maar dan moet ik wel topfit zijn, waar dat ook zal zijn”, sluit De Jong af.