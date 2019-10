‘Voor Hazard is het ook wel mooi dat hij tegen Vormer mag spelen’

Club Brugge begon het Champions League-avontuur met een gelijkspel tegen Galatasaray en dinsdagavond staat een nieuwe uitdaging op het programma als Real Madrid in het Santiago Bernabéu de tegenstander is. Aanvoerder Ruud Vormer kijkt uit naar het treffen met de Koninklijke en hoopt dat zijn ploeg een vuist kan maken tegen de Spaanse grootmacht.

“Ik hoop dat we iets kunnen meenemen, maar het blijft Real Madrid natuurlijk. Misschien krijgen we er wel een paar om de oren, maar we gaan ze pijn proberen te doen. Ze hebben thuis al weleens tegen mindere tegenstanders verloren”, laat hij optekenen in de Belgische pers. Club Brugge moet het in Spanje met een relatief onervaren ploeg doen, aangezien doelman Simon Mignolet de enige speler in de selectie is die veel minuten in het miljardenbal heeft gemaakt.

Vormer denkt dat dit een nadeel kan zijn voor zijn ploeg: “De ervaring om zulke wedstrijden te spelen, ontbreekt nog bij de rest van de ploeg. Maar je kan dat alleen maar leren door zo'n wedstrijd te spelen. We moeten ons gewoon voorbereiden zoals we dat altijd doen. Je weet dat je tegen spelers uitkomt met enorme individuele kwaliteiten en dus zullen we een sterk collectief nodig hebben.”

“Er is nooit een goed moment om tegen Real te spelen. Het is een ploeg met grote individuele kwaliteiten, dus je weet dat er jou een zware wedstrijd te wachten staat.” Wat Vormer betreft is het echter wel zaak dat hijzelf en zijn ploeggenoten zich niet laten intimideren door de tegenstander: “Eden Hazard? Nooit tegen gespeeld, nee. Voor hem is het ook wel mooi dat hij tegen Vormer mag spelen”, sluit hij lachend af.