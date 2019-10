Actie: Santander Consumer Finance geeft kaarten weg voor Ajax - Chelsea

ADVERTORIAL “Ooit zie ik Ajax in een kolkende Johan Cruijff Arena spelen in de Champions League", zei ik ooit. Ooit wordt nu. AFC Ajax speelt op woensdag 23 oktober thuis tegen Chelsea FC in de groepsfase van de UEFA Champions League en als trotse sponsor van het toernooi geeft Santander Consumer Finance Benelux B.V. ook dit seizoen gratis kaarten weg.

Wil je kans maken op die gratis wedstrijdtickets? Meld je dan aan op santander.nl/ooitwordtnu en zie live hoe Ajax het gaat opnemen tegen de grootmacht uit Londen. Vanaf een prachtige tribuneplek mis je niets van deze bijzondere wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA.

Iedereen mag meedoen, of je nu al klant bent bij Santander of niet. Het enige wat je moet doen voor deze kans op gratis voetbalkaarten is je aanmelden op de website santander.nl/ooitwordtnu. Maar doe het snel, want de eerste die de vraag “Hoeveel mensen zullen zich aanmelden voor deze actie?” goed heeft, is winnaar van twee kaarten.

Aanmelden kan tot en met 15 oktober en wie weet zie jij hoe Hakim Ziyech of Dusan Tadic Ajax naar de overwinning schiet!