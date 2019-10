Barcelona ziet opvolger van Luis Suárez in San Siro

Manchester United schakelt een tandje bij in zijn jacht op James Maddison. Leicester City lijkt echter niet van plan om in januari afscheid te nemen van de spelmaker, waardoor er tot aankomende zomer gewacht moet worden. (London Evening Standard)

Henrik Larsson gaat mogelijk toch nog aan de slag als trainer van Southend United. De club uit de League One heeft inmiddels bevestigd dat de gesprekken met de Zweed gaande zijn. (BBC)

Stoke City denkt erover na om Tony Pulis voor de derde keer aan te stellen als manager. The Potters zijn slecht aan het seizoen begonnen en Nathan Jones moet vrezen voor zijn baan. (The Sun)

AS Monaco huurt Islam Slimani dit seizoen van Leicester City en kan hem voor een bescheiden bedrag definitief inlijven. De Monegasken hoeven slechts tien miljoen euro te betalen als zij de spits over willen nemen. (France Football)